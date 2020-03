Adexe & Nau se cuelan en reguetón tras el éxito de cifras de visitas en Youtube

Los hermanos españoles irrumpieron hace cinco años cuando el dúo comenzó a grabar y colgar videos musicales interpretando temas de otros artistas, siendo el primero el tema "Si tú no estás", del veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam.

Los hermanos españoles Adexe & Nau, quienes partieron la noche del viernes de Puerto Rico, donde experimentaron "el sazón" del reguetón con varias grabaciones, aseguraron a Efe que las redes sociales, en las que tienen cifras mareantes de millones, fueron la clave de su éxito en el género urbano al hacer "covers" de otros artistas y publicarlos en Youtube.



"Las redes sociales han sido todo, porque sin ellas no podíamos publicar nuestra música", afirmó Adexe Gutiérrez Hernández, de 14 años, y el menor de los dos hermanos, nacidos en Santa Cruz de Tenerife, que en Instagram cuentan con 904.000 seguidores y en You Tube con 10,3 millones.



Fue hace cinco años cuando el dúo comenzó a grabar y colgar videos musicales interpretando temas de otros artistas, siendo el primero el tema "Si tú no estás", del veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam.



El video tuvo una enorme repercusión y a partir de ahí siguieron publicando canciones de otros artistas, como "Andas en mi cabeza", que grabó el dúo venezolano Chino y Nacho con el reguetonero Daddy Yankee, y cuyo video ha sido reproducido alrededor de 700 millones de veces desde el 14 de mayo de 2016, cuando fue subido.



Un año después de arrancar su plan de regrabaciones de temas, el dúo publicó su primer sencillo propio, "Tú y yo", que ya ha superado los 200 millones de reproducciones en Youtube desde el 15 de septiembre de 2016.



Unos meses después, específicamente en febrero de 2017, firmaron su primer contacto discográfico en Miami con Sony US Latin, y posteriormente publicaron su primer disco, "Tú y yo", compuesto de 12 canciones inéditas que alcanzó el número 1 en las listas de ventas oficiales de España, Colombia y México.

"El género -urbano- nos eligió a nosotros, que nos hace movernos a cada rato. Nuestra música es para todo el mundo, que no tiene que ser para los pequeños o más grande", explicó Adexe.



Nau, por su parte, dijo que su máximo gusto del reguetón es "el movimiento" del ritmo "y el estar siempre bailando".



"Nos gusta el ritmo, que nos hace bailar y después la letra de los artistas. Nuestra letra es limpia, apta para todo público", aseguró.



Pese a que ya el dúo cuenta con un segundo disco -"Dando el corazón"- y van en camino a grabar un tercero, tienen claro que su plan a corto plazo es terminar la escuela y proseguir su carrera de música a nivel profesional.



"Lo más importante es estudiar y saber. Nosotros queremos ser cantantes y lo tenemos en cuenta, pero también los estudios y una base por si algún día no se pueda", afirmó Adexe.



La visita principal de Adexe y Nauzet Gutiérrez Hernández, de 14 y 17 años, respectivamente, fue para presentar un galardón en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, que se llevaron a cabo el jueves en el Coliseo de Puerto Rico.



Allí, Adexe & Nau se codearon con algunos de los artistas urbanos de mayor renombre a nivel mundial, como Daddy Yankee, Ozuna, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Farruko, Lunay, El Alfa y Natti Natasha, entre otros.



"Lo que sale de acá es impresionante. Siguen saliendo nuevos artistas que se piensan que no están sonando allá, pero suenan muchísimo. En Puerto Rico está ese emblema y ritmo que te presta a escuchar", puntualizó Nau.



El dúo español también ha participado del festival Flow Fest, en Ciudad de México, el mayor festival de música urbana de América.



La música de Adexe y Nau también llegó a Asia de la mano del grupo femenino Wasuta, con el que colaboraron en la canción y el video "Yo quiero vivir".



La canción fue interpretada en japonés y en español.



Además de la música, los hermanos publicaron su primer libro, "Tú y yo abrazando un sueño", en el que cuentan, de primera mano, su experiencia en el mundo de la música, desde que comenzaron cantando en un cumpleaños familiar hasta el momento actual.