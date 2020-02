Acusadora de Weinstein: “Él es mi violador”

La defensa de Harvey Weinstein sostiene que la evidencia apunta a una relación consensuada y muestra que la ex actriz de 34 años fue una manipuladora.

Por: AP 09:02 AM / 05/02/2020

Un día después de llorar, un acusador clave en el juicio de Harvey Weinstein regresó al estrado de los testigos el martes y soportó un último día de interrogatorio fulminante centrado en la naturaleza compleja de su relación, diciéndole desafiantemente al jurado: "Quiero que el jurado sepa que él es mi violador".

La mujer regresó a un tribunal de la ciudad de Nueva York por tercer día cuando los abogados de Weinstein terminaron una revisión exhaustiva de correos electrónicos amigables, a veces coquetos, que le envió al productor de la película después de que ella dijo que la violó dos veces en 2013.

También reprodujeron una grabación que ella hizo de sí misma diciéndole a un psíquico en abril de 2014 que Weinstein "había tratado de cruzar los límites de mi vida pero no lo dejo".

Los abogados de Weinstein sostienen que la evidencia apunta a una relación consensuada y muestra que la ex actriz de 34 años fue una manipuladora que sonrió y descubrió su camino a través de encuentros sexuales con Weinstein porque disfrutaba las ventajas de conocerlo.

"Conozco la historia de mi relación con él", rechazó. “Sé que fue complicado y difícil. Pero eso no cambia el hecho de que me violó.

Cuando la abogada de Weinstein, Donna Rotunno, le preguntó cuántas veces tuvieron relaciones sexuales consensuadas, la mujer respondió: "Solo recuerdo las relaciones sexuales las veces que me violó".

El interrogatorio tomó la mayor parte del tiempo de la mujer en el estrado de los testigos.

Terminó el testimonio directo el viernes y los fiscales decidieron no hacerle preguntas adicionales una vez que Rotunno terminara el martes por la tarde.

Una razón por la que la defensa ha centrado tanta atención en la mujer es porque sus acusaciones de que Weinstein la violó en un hotel de Manhattan en marzo de 2013 son la base de algunos de los cargos más graves en cuestión en su juicio.

La mujer alegó que Weinstein la violó nuevamente varios meses después en un hotel de Beverly Hills, aunque dijo que no está segura de si presentará cargos allí.

El regreso de la mujer al estrado de los testigos siguió a un episodio emocional el lunes , cuando sollozó mientras leía un pasaje por correo electrónico sobre haber sido abusada anteriormente en su vida. Fue parte de un correo electrónico que envió a un novio en mayo de 2014 explicando su relación con Weinstein. El juez detuvo los procedimientos cuando no pudo continuar.

The Associated Press generalmente no publica los nombres de las personas que alegan agresión sexual a menos que den su consentimiento. La AP está reteniendo el nombre de la mujer porque no está claro si desea ser identificada públicamente.

Al reanudar las preguntas el martes, Rotunno le preguntó a la mujer varias veces que vio a Weinstein después de las presuntas violaciones, incluida su aceptación de su invitación a una fiesta de los Oscar en 2015 y su decisión de reunirse con él en 2016 en su habitación en el mismo hotel de Beverly Hills donde ella alega que él la violó previamente.

Después del encuentro en el hotel de 2016, la mujer le envió un correo electrónico a Weinstein diciendo: “Me siento tan fabulosa y hermosa. Gracias por todo."

Ella le dijo al jurado que Weinstein "estaba siendo realmente amable conmigo" en ese momento, pero dijo que no podía recordar si tuvieron sexo en esa ocasión. Weinstein, ahora de 67 años, se casó en ese momento con la diseñadora de moda Georgina Chapman.

En un momento, Rotunno le preguntó a la mujer por qué aceptaría los favores de "su violador". Fue entonces cuando la mujer recurrió al jurado y dijo: "Quiero que el jurado sepa que él es mi violador".

Mientras que docenas de mujeres han acusado a Weinstein de agresión o acoso sexual, él está siendo juzgado en Nueva York por acusaciones de solo dos episodios con dos mujeres: la mujer que testificó el martes y una ex asistente de producción de cine y televisión, Mimi Haleyi, quien alega que él fue a la fuerza realizó sexo oral con ella en 2006. La caída de Weinstein energizó el movimiento #MeToo .

Tan importante como es el testigo del martes en el caso, el minucioso interrogatorio de la defensa, junto con su reacción emocional el lunes, podría correr el riesgo de alienar al jurado y hacerla parecer más comprensiva.

El abogado defensor Brian McMonagle se encontró navegando en las mismas aguas turbias en el camino para ganar un juicio nulo debido a un jurado colgado en el primer juicio por abuso sexual de Bill Cosby en 2017. Cosby fue condenado más tarde.

"Por supuesto, un abogado tiene que ir allí y atacar la credibilidad y las inconsistencias del ataque", dijo McMonagle, quien no está involucrado en el caso Weinstein. “Así es como lo haces. Hay una manera de hacerlo sin ser despreciable ".

El martes, al jurado le mostraron una serie de fotos desnudas de Weinstein tomadas por la oficina del fiscal de distrito unas semanas después de su arresto, presumiblemente para tratar de corroborar los reclamos de la mujer acusada de violación que notó "cicatrices extremas" en su cuerpo. . Testificó la semana pasada que, junto con las cicatrices, pensó que tenía características de los genitales masculinos y femeninos.

Los miembros del jurado también escucharon a otro testigo de apoyo: una actriz que testificó que se sintió presionada a tener un incómodo encuentro sexual a tres bandas con Weinstein y la mujer.

Emanuela Postacchini testificó que en febrero de 2013, Weinstein le pidió que lo conociera a él y al acusador de violación en un hotel del área de Los Ángeles, donde trató de persuadir a las mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con él.

Postacchini dijo durante el encuentro, el acusador de Weinstein fue al baño y estaba "llorando en posición fetal en el suelo". Postacchini dijo que aunque ella personalmente no se sintió obligada a hacer nada, "la situación fue forzada".