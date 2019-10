Actriz Felicity Huffman ingresó a prisión tras escándalo de soborno a universidad

Panorama

Es oficial: Felicity Huffman ha comenzado a cumplir su sentencia.

A mediados de septiembre, la actriz fue declarada culpable tras probarse que había realizado un soborno de 15 mil dólares para que su hija fuera admitida en una universidad de élite.

Huffman, de 56 años, se reportó en una prisión federal en Dublin, a 56 km de San Francisco, informó un representante de la actriz en un comunicado enviado a la AFP.

Su sentencia comprende 14 días en prisión, 250 horas de servicio comunitario y una multa de 30 mil dólares, informó el portal E! Online.

Huffman, protagonista de Desperate Housewives, es ganadora de un Emmy, fue nominada a un Óscar y está casada con el también actor William H. Macy.

A través de un comunicado, Huffman declaró "No hay excusas o justificaciones para mis acciones. Punto. Me gustaría disculparme nuevamente con mi hija, mi esposo, mi familia y la comunidad educativa por mis acciones".

Fue justo en el verano cuando estalló el escándalo que involucraba a Felicity Huffman, Lori Loughlin y otros millonarios que fueron acusados de estafa universitaria por supuestamente pagar sobornos, alterar exámenes de admisión, e incluso pagar para que sus hijos fueran editados en fotos de archivo y poder falsificar talentos deportivos en las solicitudes de ingreso.

En el caso de Huffman, se reducen a la falsificación del resultado de la prueba de acceso a la universidad de su hija Sophia.

En mayo, la actriz se declaró culpable de haber pagado al consultor de admisiones Rick Singer 15,000 dólares para que este modificara las respuestas del examen de acceso de su hija, tras lo que fue sentenciada.

En su día, la actriz reveló las palabras de su hija al enterarse de los delitos en los que había incurrido su madre para conseguir que la admitieran en la universidad que quería: “Mi hija me miró a los ojos y con lágrimas cayéndole por la cara me preguntó: ‘¿Por qué no creíste en mi? ¿Por qué no pensabas que podía lograrlo por mí misma?’”.

Según afirmó una fuente cercana a Huffman, la actriz “está avergonzada y lista para dejar esto atrás”, tras lo que admitió que “la familia ha pasado por algunos momentos difíciles, pero está luchando lo mejor que puede. Saben que llevará un tiempo”.