Actor indígena de "El abrazo de la serpiente" falleció en la Amazonía colombiana

Al parecer presentó síntomas del Covid-19. Antonio Bolívar tenía 75 años.

Por: EFE 01:00 PM / 01/05/2020

El actor Antonio Bolívar, reconocido por interpretar al último chamán de un pueblo amazónico en la película nominada al Óscar El abrazo de la serpiente, falleció a los 75 años al parecer víctima de coronavirus, informaron fuentes de su entorno.







Según las primeras versiones, Bolívar, indígena del pueblo ocaina, fue ingresado de urgencia ayer en el Hospital San Rafael de Leticia, capital del selvático departamento del Amazonas, donde falleció con síntomas de la enfermedad, aunque ninguna autoridad ha confirmado el diagnóstico.







"Hace varios días se sentía con todos los síntomas y ayer lo llevaron de urgencia al hospital de Leticia. Lo que comentan los compañeros es que él decía que se sentía bien, y en eso falleció", dijo a Efe, este 1-M, la comisionada nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas de la Macroamazonia, Nelly Kuiro.







Según Kuiro, a Bolívar le fue practicada la prueba de Covid-19 porque "desde hace varios días presentaba todos los síntomas de la enfermedad", pero el resultado todavía no ha salido.







Camino en el cine





El líder indígena, que dio vida al personaje de Karamatake, un guía de la selva amazónica, asistió a la gala de varios premios cinamatográficos, entre ellos los Óscar de 2016, donde "El abrazo de la serpiente" estuvo nominada en la categoría de mejor película de habla no inglesa.







Esta película de Ciro Guerra, un retrato de la Amazonía rodada en lenguas indígenas y basada en los diarios de exploración de dos europeos, es también unas de las cintas colombianas que más lejos ha llegado en la carrera hacia los Óscar.







"El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Antonio Bolívar, protagonista de la película El Abrazo de la Serpiente, un gran gestor de las tradiciones de los pueblos Ocaina y Huitoto, que con su talento natural llevó nuestra cultura a las más importantes galas de premiación cinematográfica del mundo", manifestó esa cartera.







Por su parte, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Itinerante de la Amazonía dijo que "con inmensa tristeza" dan "un adiós al abuelo Antonio Bolívar, reconocido actor y figura emblemática y ancestral del Amazonas. Un hombre grande y lo será siempre".







Trabajó por su comunidad





Desde 2015 Bolívar se vinculó a una escuela de comunicaciones de los pueblos indígenas de la macroamazonía, en la que las mismas comunidades enseñan a los jóvenes de la región a hacer productos audiovisuales.







"Era nuestro mayor aliado, nuestro sabedor de la escuela, nuestro orientador y estudiante. Era una persona bastante noble, muy allegado a la gente, muy querido por los mayores tradicionales y los jóvenes de la escuela", dijo Kuiro.







El año pasado, también se graduó de la escuela autónoma como comunicador indígena comunitario en medios audiovisuales y radiofónicos.







"Estaba muy contento porque este año iniciamos un proceso para recuperar nuestras diferentes lenguas que están en riesgo de desaparecer. Su muerte nos deja un vacío bastante grande", agregó Kuiro.







SOS de Amazonía colombiana





El departamento del Amazonas reportó su primer contagio por coronavirus el 17 de abril, y desde entonces los casos han aumentado rápidamente y, según el Ministerio de Salud, ya son 104.







El creciente número de contagios es preocupante porque se trata de un departamento con una población pequeña, cercana a los 80.000 habitantes, en su mayoría indígenas, que está aislado del resto del país pues sólo se puede acceder desde Bogotá por vía aérea, y tiene una infraestructura sanitaria mínima.







"El hospital de Leticia es bastante precario en los elementos de bioseguridad y de atención. No hay cómo atender esta situación que ya se nos volvió una emergencia. Los profesionales no tienen ninguna garantía de atender esta situación", explicó Kuiro.







El gobernador del departamento, Jesús Galdino, envió esta semana un desesperado pedido de auxilio al Gobierno nacional por la rápida propagación que ha tenido el virus".