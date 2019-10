Actor Miguel Ferrari: “La palabra familia ha quedado envejecida”

Camila Ríos

Agencias

“En la mayor parte del mundo, la madre es la que da a luz. Ese concepto ha quedado obsoleto. La palabra familia ha quedado envejecida”, opina Miguel Ferrari en una entrevista a PANORAMA.

Su nueva cinta, La Noche de las dos Lunas, fue dada a luz recientemente en la capital de nuestro país y cuenta con fecha de preestreno en Maracaibo para este miércoles 23 de octubre, a las 11:00 am, en las salas de Cines Unidos Sambil.

La película, que será oficialmente estrenada a partir del viernes 25 de octubre en Venezuela, es un drama protagonizado por Prakriti Maduro, Mariaca Semprún, Luis Gerónimo Abreu y Albi De Abreu, que plantea un polémico tema vinculado con la maternidad y los grandes debates en torno a los avances de la ingeniería genética.



Ferrari, actor y director de cine y televisión, fue galardonado en 2012 con un Goya por su primera cinta, Azul y no tan Rosa. Ahora apuesta nuevamente a la conformación familiar como trama central de su obra, esta vez analizada desde la compleja trama a la que invita la fecundación in vitro y un inesperado intercambio de embriones.

--¿Cuál es la temática de este filme?



-- La temática versa sobre el tema de la maternidad, las nuevas técnicas de reproducción asistida y de cómo la legislación se ha quedado atrás en comparación con los avances de la ingeniería genética. Sin embargo, el tema legal o el tema bioético, moral o religioso, se toca tangencialmente. Decidí centrarme en los personajes, las personas que están involucradas en una situación tan límite como esta.

--¿Cómo generó esta trama?



-- La premisa la elegí a partir de un hecho real. Esto sucedió en una clínica de fertilización in vitro en la que por error intercambiaron los embriones de las dos parejas. Es una noticia que leí, procedente de Italia, pero esta es una situación que sucede más frecuentemente de lo que uno cree. Sin ir muy lejos hace más de un mes salió a relucir un error, un intercambio de embriones, en otra clínica de fertilización in vitro en EE UU. Ese fue el punto de partida.



--¿Cuánto hay de realidad y cuanto de ficción en esta historia?

-- Yo tomo simplemente la premisa porque posteriormente desarrollo un entorno de ficción, con personajes y situaciones completamente ficticias. El punto de partida tiene que ver con la exploración del aspecto emocional de los personajes que están involucrados en esta historia, qué es lo que pasa con estas personas. Independientemente de los aspectos legales o científicos, siempre tenemos que tomar en cuenta que hay personas detrás de esto y que las posiciones de cada una de ellas, sus visiones, son muy válidas. Es una reflexión sobre el tema de la descendencia, sobre qué es lo más importante entre los aspectos biológicos y los afectivos, sobretodo en una situación límite como esta, que quizás saca lo peor de cada uno de ellos.

--¿Estamos ante una nueva versión de El Círculo de Tiza Caucasiano de Brecht?



-- Los clásicos nunca mueren y cuando tú hablas del ser humano en su esencia siempre va a ser no solo universal si no que va a trascender en el tiempo. Esta es una historia universal, que trata de seres humanos en su esencia y por eso puede ser entendida en cualquier lugar del mundo. Está totalmente rodada en Caracas (Venezuela), pero nunca se hace mención de que estamos en Caracas porque es algo secundario. Yo no hablo del contexto social en el que se desarrolla la historia, si no que hablo más bien desde una forma intimista sobre seres humanos y sus emociones.

--¿Cuál es el antagonista de este filme?



-- En este caso lo lógico sería apuntar a alguna de las dos madres, pero no. Ninguna de las dos es antagonista, son ambas protagonistas porque cada una tiene un punto de vista válido. Yo me cuidé mucho de no tomar posición por ninguna de las dos visiones. Creo que ese ejercicio lo debe de hacer el espectador, hacerse preguntas en torno a esto y por eso es que desde el proceso de la escritura, cuando diseñé la historia, cuidé mucho que el espectador empatizara con una madre y luego con la otra, se colocara en los zapatos de cada una y pudiera darse cuenta de que este es un conflicto en el que es muy difícil tomar posición.

-- ¿Por qué hablar de la fecundación in vitro y el intercambio de embriones?



--Al igual que en "Azul y no tan Rosa", en esta cinta sigo abordando los diferentes tipos de familia, pero ahora incluyendo el tema de la descendencia y el debate de qué es lo más importante, si el aspecto biológico o el afectivo. El tema de la maternidad subrogada es muy amplio, yo solamente tomé una arista. Es necesario que se comience a hablar de estas temáticas porque hay que regularlo. La legislación se ha quedado atrás con respecto a la ingeniería genética, que ya abarca el presente, que ya dejó de ser ciencia ficción. Es necesario comenzar a abordar estos temas, debatirlos, reflexionar en torno a ellos y regular. En la mayor parte del mundo, “la madre” es la que da a luz” y como ves ese concepto ha quedado obsoleto. Me interesa hablar de estos temas porque la palabra familia ha quedado envejecida.



--¿Cómo concibe la conformación familiar en la sociedad actual?

-- Yo hablo de la familia en el sentido amplio de la palabra y conforme la realidad que se vive en el siglo XXI. En esta película toco varios tipos de familia: la familia conformada por una mujer y un hijo, las que llamamos monoparentales, las clásicas, conformadas por un hombre y una mujer y los futuros descendientes, los hijos, las familias conformadas por dos hombres. Es decir, el concepto de familia ha evolucionado mucho, incluso podríamos hablar de la familia elegida, esa que uno escoge sin basarse precisamente en una conexión sanguínea, sino en relaciones de afecto, y creo que mientras no se normalice esta visión tendré la necesidad de seguir tocando estos temas.

-Partiendo de que existe una nueva conformación familiar, ¿cree que nuestro país sostiene una postura inclusiva hacia este tipo de esquemas?

--Nuestro país se ha quedado muy atrás. Nosotros nos hemos quedado prácticamente en la cola de Latinoamérica en esta materia y empiezo por hablarte de algo tan simple, y que ya muchos países de Latinoamérica lo han aprobado, como es el matrimonio igualitario. En Venezuela tenemos que avanzar mucho en esto todavía y la verdad es que no veo voluntad política para hacerlo. En nuestro país hemos pasado los últimos 20 años pendientes de otras cosas, mientras una parte de nuestra sociedad sigue creyendo que la homosexualidad es una enfermedad. Me preocupa que se habla de una “igual de derechos” que no existe. Me gustaría que toda esa demagogia que envuelve a nuestros legisladores se tornara en acciones efectivas, a nivel de políticas de estado y de educación social. Esta es una materia pendiente y temo que no se resuelva a corto plazo.

--Hace pocos días realizaron un preestreno de la cinta en Caracas, ¿cuál fue la acogida del público?

--Muy emocionante, muchos aplausos (Risas). Estoy muy complacido con la reacción que ha tenido el público. Yo tenía muchas expectativas porque el listón quedó muy arriba con Azul y no tan Rosa, pero me siento muy satisfecho. Esta es sin duda una película mucho más madura.

--"Azul y no tan Rosa" es considerada como uno de los hitos comerciales de la cinematografía venezolana, ¿qué expectativas sostiene para este nuevo proyecto?

--Tenemos que tomar en cuenta que cuando se estrenó Azul y no tan Rosa en Venezuela, no estábamos pasando por las dificultades en las que estamos ahora. Ha mermado mucho la fluencia del público a las salas de cine. Espero que la gente retorne a las salas de cine, por la experiencia de ver una película en una sala, una situación muy distinta a verla en casa, es otra energía. Espero presentar una cinta que conmueva, que entretenga y que haga reflexionar con respecto a los temas que ahí se tocan. Espero lograr que el público apague su teléfono durante dos horas y viaje a través de una trama que le permita disfrutar de la experiencia cinematográfica.

-- ¿Cómo fue el plan de rodaje, considerando que la cinta fue realizada en Caracas?

-- Fue muy complejo. En el rodaje se paraba todos los días, ya fuera para darle descanso a la planta eléctrica que estaba recalentada o para cubrir algún otro tipo de dificultad. Todos los rodajes, en cualquier parte el mundo, tienen dificultades, ahora en Venezuela se han añadidos otro tipo de imprevistos. El tema de la comida por ejemplo, tener que alimentar a un equipo de más de 60 personas, durante 8 meses de rodaje, fue titánico. El tema de la seguridad, grabar en la calle con un equipo de seguridad para evitar que roben los equipos, que ya han sucedido en otros rodajes. Trabajar ahora mismo en nuestro país es enfrentarse al caos.







-- ¿Cuál es la situación actual del cine en nuestro país?

-- Es triste porque habíamos logrado avanzar y colocar las bases de una insipiente industria, íbamos por buen camino, pero hemos retrocedido en los últimos tres o cuatro años. Ya prácticamente no se hacen películas y las que se hacen es con las uñas. Producir una película se hace muy cuesta arriba para competir con la cinematografía mundial, para cumplir con ciertos parámetros de calidad. Eso nos coloca en una gran desventaja en el mercado mundial. Me da tristeza ver lo que hemos involucionado y lo que siempre le digo a los nuevos realizadores es que sigan preparándose para que cuando se genere el cambio que estamos esperando estemos listos para dar todo de nosotros mismos y de nuestro talento.

-- ¿Cuál es el futuro del cine en un país que vive a oscuras?

--Vamos a tener que desarrollar todo nuestro potencial creativo y si tenemos un árbol de limones, haremos limonada. Así que ante tanta dificultad tenemos que desarrollar nuestra creatividad. Espero que salgamos de esta coyuntura lo antes posible y mientras tanto intentar desarrollar nuestro potencial. En el futuro haremos muchas películas en las que se analice lo que está pasando, ahora es imposible porque cualquier trama quedaría rebasada por la realidad, debemos distanciarnos para poder reflejar esta situación que su totalidad.