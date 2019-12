Actor Héctor Manrique: Sentimos fascinación por los delirantes

Camila Ríos

“La Asociación Venezolana de Psiquiatría jamás se pronunció al respecto, tampoco la Asociación de Rectores Universitarios. Terminamos siendo cómplices por omisión”, afirma Héctor Manrique sobre el caso del psiquiatra venezolano Edmundo Chirinos, en un entrevista a PANORAMA.

El actor, que interpreta al delirante personaje en la obra teatral Sangre en el Diván, estuvo en el Zulia para una única función enmarcada en el ciclo Maracaibo Enciende la Escena presentado por el Teatro Baralt.

Basada en el capítulo titulado Delirio, del libro homónimo de la periodista Ibéyise Pacheco, Sangre en el Diván expone en las tablas uno de los casos que más ha impactado la opinión pública del país. El reconocido psiquiatra Edmundo Chirinos —aquel ejemplar estudiante de Cambridge y Oxford, el rector de la Universidad Central de Venezuela, doctor particular de tres presidentes de la República— fue acusado y detenido en agosto de 2008 por la violación y el asesinato de una de sus pacientes, Roxana Vargas.

Con más de cinco años al ruedo, 200 funciones a sala llena y una prolífera gira internacional, Manrique insiste en la puesta por “compromiso social”. Según él, la exposición de la sociedad cómplice ante el abuso sigue siendo el motor fundamental del montaje.

-¿Cómo ha evolucionado su proceso actoral en esta obra que tiene más de cuatro años en función?

-Yo no soy el mismo, el ser humano cambia en cinco años, pero creo que las razones por las que hice el espectáculo siguen intactas, hablar de una sociedad cómplice que se deja manipular y encantar. Esas razones siguen estando muy presentes para mí y muy justificadas para seguir haciendo el espectáculo. Uno como actor por supuesto va cambiando, a pesar de que la puesta en escena siga siendo la misma. El vestuario es el mismo, el diván, la botella de whisky que uso es la misma del día del estreno, pero eso no significa que yo no haya cambiado como actor. Es un espectáculo que conozco profundamente, que lo hago por compromiso social, un espectáculo donde cada vez me siento más seguro, más claro, que me sigue sorprendiendo cada vez que lo hago, que sigue suponiendo un reto actoral, que aún es inquietante. Ha cambiado lo que los espectáculos suelen cambiar, pero cuando pierda esas razones fundamentales, seguramente dejaré de hacerlo.

-¿Cómo fue concebida en primera instancia la interpretación de Edmundo Chirinos?

- El proceso de creación del personaje fue bastante largo. Lo primero que hice fue un entrenamiento físico, sabía que tenía que estar mucho tiempo solo en el escenario, sabía que era un espectáculo que iba a ser exigente físicamente y me preparé para eso. Los primeros ocho meses ni siquiera ensayé con el texto, porque fue una etapa netamente física. Luego tienes el hecho de que estas personas como el Dr. Chirinos son muy particulares. Hacer creíble el espectáculo se sustentaba en que el público aceptara que ese personaje era efectivamente Chirinos. Para mí, eso era muy importante y conté con la ayuda de especialistas, nuestro maquillador que fue premiado por la Avencrit (Asociación venezolana de Crítica Teatral). Procuré además aprenderme las frases exactas que Chirinos había usado en las entrevistas con Ibéyise Pacheco, porque uno es como habla, y su forma de decir las cosas me iba a ayudar mucho en la construcción del personaje. También sucedió que como yo conocí al personaje, no quería ver videos, sino que quise apelar por mi memoria. Eso me ayudó mucho en un momento en el que había mucha incertidumbre, no podíamos imaginar la repercusión posterior que tuvo la obra. La verdad es que el más sorprendido con todo esto he sido yo.

- ¿Cuáles han sido las impresiones que más le han marcado en torno de su trabajo actoral con este montaje?

- Nunca deja de sorprenderme que este personaje siga teniendo esta capacidad de seducción ante los espectadores. Chirinos era un hombre encantador, seductor, inteligente, del que el público se deja maravillar, incluso después de dejarle en claro de qué cargos se le acusan y sobre todo del crimen que se le atribuye, que es el asesinato de la joven Roxana Vargas. Él era sin lugar a dudas un seductor y aunque los públicos son distintos en cada función y eso te propone una situación distinta, se dejan encantar de igual manera. En términos globales esta ha sido una experiencia maravillosa.

- Sangre en el Diván ha sido una obra próspera en funciones internacionales, ¿varía la reacción del público tomando en cuenta el país en el que se presenta la puesta?

- Lo que he recogido de las personas que no conocían al personaje es la absoluta sorpresa, les parece totalmente increíble que existiera esa persona con esos grandes índices de delirio pero que además fuese una persona tan destacada, que hubiese tenido tantas responsabilidades importantes, como ser rector de la Universidad Central de Venezuela, diputado de la Asamblea Constituyente e incluso hacer sido psiquiatra de personas sumamente importantes del país, como tres presidentes de la República. El público que no es venezolano tiende a sentirse mucho más abismado. No pueden dar crédito a un personaje tan delirante. En Venezuela muchas personas recuerdan a Chirinos, saben que era totalmente histriónico, parlanchín, polémico, pero afuera llegan a preguntarse cómo este personaje llegó a tener el poder que tuvo. Esa visión es la que más me interesa del espectador.

- Sangre en el Diván, La Sra. Ímber, Piaf: Voz y Delirio, Renny Presente, ¿a qué se debe esta serie de monólogos introspectivos que propone el teatro caraqueño?

- Creo que hay una necesidad del público de reencontrarse. Tres de esas puestas representan a personajes destacados de nuestro país. El espectador está intentando comprender dónde estamos, qué es lo que nos ha pasado y creo que estos personajes destacados nos dan luces para ir comprendiendo quiénes éramos, qué pasó y a dónde llegamos. Eso es lo que yo siento que le pasa al espectador o que le entusiasma de estos espectáculos. Tenemos un público que está buscando en el teatro, no sus temas intimistas, existenciales, quizás porque su existencia está hecha mierda, sino que está más bien tratando de comprender el entorno. Bertolt Brecht, en la Alemania de Hitler, se planteaba por ejemplo los temas sociales para poder comprender lo que estaba pasando. Eso sucede mucho en las sociedades en guerra.

- ¿Se está apostando al teatro reconstructivista?

-El teatro no está para dar consejos, porque el teatro debe procurar conmoción, revelaciones en el espectador, reconocimientos profundos. A mí nunca me ha interesado el teatro político panfletario, yo prefiero el que genera preguntas más que el que procura respuestas. Sin embargo, la comprensión de la realidad para mí siempre ha sido importante. Por ejemplo cuando monto Los hombros de América, la obra de Fausto Verdial sobre el inmigrante, además de querer divertirme haciéndola y que el público se divierta viéndola, me interesa hablar de esa problemática desde el escenario, o cuando montamos Terror la obra del alemán Ferdinand von Schirach, me interesaba hablar de la justicia cómo deber, cómo funciona y darnos cuenta de que uno de nuestros grandes males como sociedad es la falta de impunidad. El Día que me Quieras, de José Ignacio Cabrujas, es una referencia clara a la intensificación de ciertas ideologías en el hombre. La realidad siempre está en lo que hago, me interesa es hablar sobre ella, pero desde el punto de vista del creador, que es generando preguntas.

-Luego de convivir con la imagen del psiquiatra por tanto tiempo, ¿quién es Edmundo Chirinos para usted?

- Para mí, la convivencia con un personaje no es más que el reconocimiento del personaje y la posibilidad de hacerlo lo más potente posible. Mi tránsito actoral sobre el escenario no ha cambiado en nada, ni ha modificado o enriquecido mi visión sobre Chirinos. Son dos cosas que para mí caminan distintas. Chirinos era un personaje real y me parece que era un ser abominable y mi visión sobre ese personaje, que fue la que me hizo hacer el espectáculo, no ha cambiado. Yo trato de no confundir mi trabajo como actor con la realidad, me parecen patéticos esos actores que se llevan los personajes para la casa.

-¿Ha encontrado algún rasgo que justifique la conducta agresora de Chirinos?

-El abuso y asesinato nunca serán para mí justificables. Lo que he podido constatar en mi viaje escénico con Chirinos es que, lo que pudo haber justificado su delirio, su ego tóxico y agigantado, es la propensión que tenemos a celebrar lo que nos dice cualquiera, sin indagar la realidad, nuestra falta de cuestionamiento. Eso no lo justifica, porque el mal no tiene justificación, pero un ególatra como ese al verse celebrado es incapaz de poner límites. Creo que si la gente le hubiese llamado la atención, si no hubiésemos sido tan cómplices, porque estoy seguro que mucha de la gente cercana a él sabía que mentía, que manipulaba, si lo hubiesen parado, quizás no hubiera llegado a estos desafueros en los que terminó su existencia.

-¿En Venezuela sentimos fascinación por los “genios delirantes”?

-Más que por los genios delirantes, sentimos fascinación por los delirantes, muchos de ellos no han sido genios. Si recordamos, Carlos Andrés Pérez era un delirante de colección, no hablemos de Chávez que ha sido uno de los grandes delirantes no solo de Venezuela sino de la historia. No es Venezuela la que tiene esa fascinación, hasta el pueblo más culto de Europa en su momento, la patria de Kant, de Betoveen, estamos hablando de Alemania, cayó rendida ante un delirante absolutamente peligroso como lo fue Hitler. Las sociedades tienen la propensión a dejarse manipular por los delirantes, Venezuela por supuesto no es la excepción.

-¿Considera que pueden seguir existiendo “Chirinos” en puestos clave de nuestro sistema?

-No es que lo considero, estoy seguro que existen. Abusadores, manipuladores, coartadores, estoy seguro de que mientras tú y yo conversamos hay alguno que está haciendo algo de eso. Si yo considerara que no hay, no tendría ningún sentido hacer la obra. Esa obra se hace para que aquellos que abusan diariamente, en cualquier ámbito, tengan un llamado de atención y estén alerta porque hay una parte de la sociedad que los está observando.

-¿Qué opina sobre la propuesta cultural que se está desarrollando en Maracaibo, a través de la gestión del Teatro Baralt en su ciclo Maracaibo Enciende la Escena?

-Lo celebro, me parece una extraordinaria noticia. Sé lo duro que está siendo en el interior del país cualquier actividad artística. En Maracaibo tengo muy buenos amigos, gente admirada, muchos de ellos también se han ido del país, entonces creo que iniciativas como estas que está haciendo en el Teatro Baralt, son invaluables, las celebro y espero que continúen. Espero que no sea algo espasmódico, sino que se implante claramente, porque es una actividad fundamental, además en un ciudad que, vamos a estar claros, era poseía actividad cultural extraordinaria, no solamente en el teatro sino también en la música, en la plástica, en la literatura. La propuesta cultural de Maracaibo siempre fue, vista desde Caracas, muy estimulante. No solamente por la calidad, sino porque además había mucha gente trabajando, y yo por supuesto, igual que muchos, veo con horror y preocupación cómo prácticamente no está pasando nada en el interior del país, o no tiene una lupa que lo haga resonante. Yo eso lo lamento mucho. Tenemos un gobierno que no ha apoyado la cultura. Y si hay una ciudad que ha sido víctima del gobierno es Maracaibo.