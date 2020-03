Acosador de Ariana Grande llegó hasta la puerta de su casa

El hombre, que fue detenido por la policía, llevaba una carta de amor para la artista.

Por: EFE 03:21 PM / 17/03/2020

Un hombre de 20 años que burló todas las medidas de seguridad y logró llegar hasta la puerta de la casa que la cantante estadounidense Ariana Grande tiene en Los Ángeles (EE UU) fue arrestado por la Policía de esa ciudad.



Según el portal de noticias del espectáculo TMZ, el incidente ocurrió el sábado 14-M y, aunque no se reveló si la artista estaba en la residencia, se sabe que el hombre llevaba una carta de amor para la artista y direcciones detalladas sobre cómo llegar a su casa.



El intruso, cuyo nombre no fue revelado, tocó la puerta de la vivienda y fue atendido por el mánager de la propiedad, quien le dijo que Grande no estaba y le detuvo mientras llegaba la Policía.



Aún se desconoce cómo logró evitar las medidas se seguridad del equipo de la cantante de 26 años.

Cargos por violación de la propiedad privada



Las autoridades levantaron cargos por violación de la propiedad privada y agresión contra el hombre luego que escupiera a un policía mientras se realizaba el arresto.



La cantante de "One Last Time" permanece en esa casa en donde anunció que acatará las medidas de aislamiento voluntario recomendadas por las autoridades para evitar un posible contagio del coronavirus.



En los últimos días Grande ha usado sus redes sociales para concientizar a sus fans sobre los peligros del Covid-19 e incluso llamó "estúpidos" y "malcriados" a los jóvenes que han desoído los consejos de aislamiento y distanciamiento social.



El intento de invasión domiciliaria contra Grande se produce pocas semanas después de que una persona llamara al 911, la línea de emergencia de la policía, para denunciar que había oído disparos en la propiedad de la cantante, sin repercusiones.



Este lunes 16-M también trascendió que un hombre entró ilegalmente a la casa de la actriz Jennifer Lawrence, en la ciudad californiana.