Abogado de Weinstein: Los fiscales tienen un "cuento", no un caso

Weinstein, de 67 años, no testificó. Ha mantenido que cualquier encuentro sexual fue consensuado.

Por: AP 05:00 PM / 13/02/2020

El abogado de Harvey Weinstein dijo al jurado el jueves 13 de febrero, que los fiscales en el caso de violación en su contra estaban actuando como cineastas, creando un mundo donde "las mujeres no son responsables" de cómo interactúan con los hombres.

"En el universo alternativo que los fiscales han creado para usted, Harvey Weinstein es un monstruo", dijo la abogada Donna Rotunno en su argumento final. Pero, dijo, es un hombre inocente que confía en los jurados para que no se dejen influenciar por una "siniestra historia".

Rotunno argumentó que los fiscales tuvieron que inventar una historia condenatoria sobre el alguna vez poderoso productor de películas porque no tienen la evidencia para probar los cargos.

"La ironía es que ellos son los productores y están escribiendo el guión", dijo Rotunno.

“En su universo, las mujeres no son responsables de las fiestas a las que asisten, los hombres con los que coquetean, las elecciones que hacen para avanzar en sus propias carreras, las invitaciones a las habitaciones de hotel, los boletos de avión que aceptan, los trabajos que solicitan ayuda para obtener ", O los mensajes que envían, dijo Rotunno.

Los testigos declararon que lo que buscaban era una relación profesional con Weinstein, dijo Rotunno, "porque si lo etiquetan como lo que es, no estaríamos aquí".

Se enfrenta a una tarea difícil: convencer al jurado de siete hombres y cinco mujeres de que hay demasiadas inconsistencias y contradicciones en el testimonio de los acusadores de Weinstein, sin romper su promesa anterior de que los miembros del jurado no escucharían ninguna "vergüenza de la víctima".

"No tiene que gustarle el Sr. Weinstein", dijo al jurado. "Esto no es un concurso de popularidad."

Apeló a los miembros del jurado a ignorar las "fuerzas externas" y utilizar su "sentido común de la ciudad de Nueva York" al sopesar un caso visto como un hito para el movimiento #MeToo, que fue impulsado por la caída de Weinstein.

Weinstein está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y de forzar el sexo oral a otra mujer, Mimi Haleyi, en 2006. Otros acusadores testificaron como parte de un esfuerzo de enjuiciamiento para demostrar que utilizó las mismas tácticas para victimizar a muchas mujeres. A través de los años.

Weinstein, de 67 años, no testificó. Ha mantenido que cualquier encuentro sexual fue consensuado.

Associated Press tiene la política de no publicar los nombres de las personas que alegan agresión sexual sin su consentimiento. Es retener el nombre de la acusadora de violación porque no está claro si desea ser identificada públicamente.

Está previsto que el jurado escuche el argumento final de los fiscales el viernes antes de recibir instrucciones sobre la ley del juez James Burke la próxima semana y comenzar las deliberaciones.

En un testimonio a menudo emotivo, los acusadores de Weinstein dijeron que los atrajo a hoteles en Nueva York y Los Ángeles con el pretexto de promover sus carreras y luego los agredió sexualmente. La defensa respondió confrontando a algunos acusadores con correos electrónicos cálidos y otras comunicaciones con Weinstein que continuaron durante meses o incluso años después de los presuntos ataques.

En su argumento de cierre el jueves, Rotunno dijo que los correos electrónicos ofrecían "evidencia en tiempo real" de lo que sucedió entre Weinstein y las mujeres.

La acusadora de violación le escribió después del presunto asalto para aceptar invitaciones a fiestas, darle sus nuevos números de teléfono e incluso expresar su agradecimiento. Un mensaje decía: "Me siento tan fabulosa y hermosa, gracias por todo".

Otra leyó: "Te extraño, grandote".

"No son palabras que le dices a tu violador", dijo Rotunno al jurado el jueves. Ella retrató al acusador como un manipulador que conoció a Weinstein como una aspirante a actriz, "iba a hacer todo lo que necesitaba hacer para tener la carrera que quería tener" y no se vio obligada a tener encuentros sexuales con él.

La mujer testificó el mes pasado que se mantuvo en contacto con Weinstein y le envió mensajes halagadores porque "su ego era muy frágil" y le parecía más seguro "ser percibida como inocente e ingenua".

Rotunno también usó correos electrónicos para cuestionar la credibilidad de Haleyi, quien dijo que Weinstein la agredió sexualmente después de conseguirle un trabajo como asistente de producción en "Project Runway" de la televisión. Su abogado señaló un mensaje al año siguiente en el que Haleyi le preguntó a Weinstein cómo estaba y firmó con "mucho amor".

“Aquí es donde debes decir: 'Espera un minuto, ¿tengo dudas sobre la historia que está contando?' ¿Cómo no pudiste? Rotunno preguntó al jurado.

Haleyi, durante un testimonio el mes pasado, explicó sus interacciones con Weinstein diciendo que ya no le temía después de "básicamente había tomado lo que quería" y "ya no me perseguía de esa manera".

Rotunno dio su argumento de clausura menos de una semana después de que fue criticada en las redes sociales por decirle al podcast de The New York Times "The Daily" que nunca había sido atacada "porque nunca me pondría en esa posición".

El fiscal Joan Illuzzi-Orbon reprendió a Rotunno por llamar a los testigos de la fiscalía "mentirosos" en la entrevista.