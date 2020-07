A mi papá le debo mi corazón: así le escribió Danielita a Daniel el Día del Padre

Un emotivo mensaje de felicitación de la actriz al querido gaitero y protagonista de novelas y películas.

Por: Agencias 01:28 PM / 08/07/2020

Este es el mensaje de felicitación que el pasado 21 de junio, le escribió la actriz Daniela Alvarado a Daniel Alvarado en ocasión de celebrarse el Día del Padre.

A mi papá le veo mayor

Lo veo parecido a sus hermanos

A mi papá le he visto reír, reír hasta las lágrimas e incluso, hace muchos años cuando fumaba, reía tanto que se ahogaba.

A mi papá le he escuchado gritar, cantar, y susurrar.

A mi papá le he visto cocinar, plantar frutas y vegetales, tocar cuatro, cantar y bailar, a mi papá le encanta bailar.

A mi papá le gusta aplaudir y llamar la atención, le gusta gusta comer, besar y abrazar hasta asfixiar.

A mi papá le veo caminar un poco más lento, y aún sigue igual de testarudo y replicón.

A mi papá le admiro, le respeto y le amo como cuando era niña pero desde mi madurez.

A mi papá le quisiera quitar las penas, y sé que él quisiera quitarme las mías.

A mi papá pocas veces lo he visto llorar, no me gusta verlo llorar.

A mi papá lo he visto perder, perderse, ganar y levantarse...

A mi papá le debo mi corazón, porque su nobleza e inocencia, también son las mías.

A mi papá le perdoné, lo entendí y lo abracé... A mi papá... A mi viejito

Te amo papá

Feliz Dia