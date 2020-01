Shakira confesó que el matrimonio la “asusta”

La cantante colombiana cuenta los días para su actuación del próximo 2 de febrero en el descanso de la Superbowl junto a Jennifer Lopez.

Por: Agencias 01:35 PM / 11/01/2020

Shakira cuenta los días para su actuación del próximo 2 de febrero en el descanso de la Superbowl junto a Jennifer Lopez.

Con motivo de la presentación de uno de los shows más importantes de su larga carrera musical, la cantante acompañada de su pareja, Gerard Piqué, concedieron una entrevista conjunta para el programa estadounidense 60 minutes de CBS.

La artista nacida en Barranquilla, Colombia, confesó el motivo por el que no quiere llegar al altar junto al central del Barça: “El matrimonio me asusta”, comenzó diciendo la colombiana, que daba después sus razones: “No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su amante, su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, añadió.

Ante estas palabras, Piqué tan solo sonreía y asentía, mientras buscaba la mirada cómplice del presentador, que también le preguntó sobre cómo conoció a su pareja: "Yo no era una seguidora del fútbol, así que no sabía quién era... pero cuando le vi en un vídeo dije: ‘Hum, qué mono’. Y entonces alguien decidió presentarnos (...)”, contó Shakira.

Shakira y Gerard Piqué forman una de las parejas más consolidadas. Llevan juntos casi una década; se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, gracias al 'Waka Waka' de la colombiana- y son padres de dos niños, Milan, que está a punto de cumplir siete años, y Sasha, de cuatro.