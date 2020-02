A Kate Middleton le gusta el "Made in Spain"

Su estilo es sobrio y sencillo muy "lady", prefiere no llamar la atención, pero al ser quien es, se convierte en proeza imposible.

Por: EFE 12:35 PM / 07/02/2020

Tras el "Megxit", Kate Middleton está imparable, se ha convertido en uno de los miembros más queridos de la familia real británica y cuenta con un agenda oficial muy ocupada que le sitúa en el centro de todas las miradas, al igual que sus "looks", en los que cada vez más incluye moda española.



Su estilo es sobrio y sencillo muy "lady", prefiere no llamar la atención, pero al ser quien es, se convierte en proeza imposible. Se estudian sus palabras, se valoran los gestos y se analizan sus estilismos, clásicos y contenidos, que generan fascinación e interés en la prensa y redes sociales desde que se casó con el príncipe Guillermo.



Kate Middleton es un referente de estilo, tienen una legión de seguidoras incondicionales que la siguen con interés y tratan de replicar todo lo que viste.



El vestido es la prenda fetiche de la duquesa de Cambridge, una pieza que suele llevar con abrigos en los mismos tonos y zapatos de salón, aunque últimamente prefiere calzar botas.



En su armario hay diseños de Alexander McQueen, Jenny Packham, Emilia Wickstead, Erdem, Jenny Packham, Chanel, Stella McCartney o Issa, pero también hay moda española del grupo Inditex y calzado de Castañer, Valverde del Camino o de Stuart Weitzman.



Si para su boda lució un modelo de Sarah Burton, directora creativa de Alexander McQueen, para comenzar su luna de miel optó por un sencillo vestido con falda plisada de Zara, modelo con el se airea su idilio con la ropa española.



Uno de las últimas veces fue esta semana durante su visita a Gales junto a su marido, Guillermo de Inglaterra. Para la ocasión, escogió un vestido de punto canalé rojo, con mangas abullonadas y largo midi de Zara, una prenda que lució con cinturón ancho negro y botas altas a juego.



Se protegía del frío con un abrigo azul marino de corte clásico con cuello solapa y entallado a la cintura y abotonado con botones en oro viejo de la firma Hobbs, un estilismo que completaba con un bolso de mano rojo de la firma Mulberry, y pañuelo estampado con corazones.



Son muchas las ocasiones en las que Kate Middleton luce ropa española. Por ejemplo, acudió a un concierto de Gary Barlow con un minivestido con estampado en blanco y negro del grupo Inditex, fundado por Amancio Ortega.



Una de las veces que más llamó la atención fue durante el 90 cumpleaños de la Reina, cuando Kate Middleton lució un abrigo corto, con cuello Peter Pan y grandes botones de 71,4 dólares junto con un vestido de encaje de Dolce & Gabbana valorado en más de 6.500 dólares.



También adora los pantalones pitillo de esta firma, un modelo que tiene en diferentes colores y texturas, al igual que los vestidos veraniegos.



Cada vez es más habitual verla con prendas españolas como en su visita al Centro Infantil Ely y Careau en Cardiff (Gales), un acto para el que Kate Middleton apostó por un abrigo largo, de corte clásico y color camel de Massimo Dutti, jersey de cuello vuelto negro y falda plisada con estampado de leopardo de Zara.



A la duquesa de Cambridge también le gusta el calzado que se fabrica en territorio español. Las alpargatas de Castañer, las plataformas de corcho de Stuart Weitzman y las botas camperas de Valverde del Camino se encargan de nutrir su vestidor, al igual que las joyas de Mónica Vinader.



El romance de Kate Middleton con la ropa española igualmente se traslada al armario de sus hijos, Jorge, Carlota y Luis, quienes son cuidados por la también española María Teresa Turrión.



Desde que Jorge, con dos años, luciera un abrigo de la firma Pepa & Co, la moda infantil española ha despertado aún más interés. La princesa Carlota luce en numerosas ocasiones prendas de M&H. Otra de las firmas favoritas de Middleton es Amaia Kids.