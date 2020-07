Zidane da por rota su relación con James: "No hay nada más"

El DT del Real Madrid prefirió convocar a un jugador menos para el juego de este viernes-10-J contra el Alavés en vez de llamar al colombiano.

Por: EFE 03:17 PM / 09/07/2020

James Rodríguez volvió a quedar fuera de una lista de convocados de Zinedine Zidane, que no recurre al colombiano ni ante una plaga de bajas como la que sufre el plantel blanco, después de que el jugador le pidiese no ir convocado para la visita al Athletic Club en San Mamés y prefirió llevar un jugador menos en la convocatoria.



Los días de James en el Real Madrid tocan a su fin y su salida del club se producirá en cuanto acabe la temporada.

Después de la conversación que mantuvieron antes de viajar a Bilbao en la que el centrocampista colombiano pidió no viajar al no sentirse útil por no tener continuidad en minutos de su entrenador, Zidane demuestra que ya no entra en sus planes.







"Expliqué lo que pasó y no hay nada más", argumentó este jueves en su comparecencia telemática ante los medios. "Ahora lo que tengo que hablar con él queda dentro, se verá la convocatoria y no quiero hablar de más cosas".







Zidane habló sobre la convocatoria para el choque contra Alavés, este viernes 10 de julio, y nuevamente James quedó fuera de ella.

El francés cuenta con aquellos que ve involucrados en el proyecto y los que considera que pueden sumar. "Todos los jugadores están aquí para entrenar, para dar lo que tienen y contaré con la gente que quieren seguir adelante con lo que estamos haciendo", sentenció.







Después de ser titular en un partido decisivo tras el parón, ante la Real Sociedad en San Sebastián, James pidió más protagonismo en un par de entrevistas en su país y se reveló ante la falta de continuidad que tiene esta temporada en el Real Madrid asegurando que no comprende las razones.







Fue el último capítulo en una relación con Zidane que ya está acabada como demuestra el hecho de que el técnico prefiera ir con un jugador menos en una lista de 22 futbolistas en vez de 23, y que acabará con la salida del centrocampista colombiano a final de campaña.