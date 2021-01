Zidane: Queremos que este sea el año de Hazard

El DT del Real Madrid insistió en la necesidad de que Ramos, Modric y Lucas Vázquez renueven cuanto antes sus contratos con el club.

Por: EFE / Foto AFP 11:49 AM / 01/01/2021

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, insistió en la necesidad de que los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez, renueven cuanto antes sus contratos y enfocó el 2021 como el año de Eden Hazard.



"Sí, queremos que sea su año", deseó cuando fue preguntado por Hazard. "Él se prepara para eso. Eden ha venido aquí para mostrar el jugador que es y confiamos mucho en él. Ha tenido momentos complicados pero poco a poco vamos a verle con el equipo".



Preocupado por la situación de los jugadores que aún no han renovado y desde el 1 de enero pueden firmar por cualquier club, Zidane lanzó un nuevo mensaje. "Lo queremos todos, no es hablarlo yo con el club. Todos queremos que esta situación se arregle cuanto antes por el interés y por el bien de todos. Espero que se pueda arreglar rápidamente".

Una liga muy abierta



Descartó el técnico francés que la pelea por el título de Liga vaya a ser cosa de dos equipos, Atlético de Madrid y Real Madrid. "No lo creo porque es una Liga muy abierta y es lo bonito. Es verdad que se habla mucho del Atleti ahora porque son primeros, pero la Liga va a ser abierta hasta el final como siempre en España".



Centrado en volver a ganar tras el pinchazo de Elche, Zidane apuntó a las dificultades del primer partido del 2021 ante un Celta de Vigo que llega a Madrid lanzado.



"El Celta es un equipo que está jugando muy bien, viene de ganar seis de sus siete últimos partidos. Siempre lo pone difícil. Para nosotros es una oportunidad de demostrar el equipo que somos, no es fácil la Liga en esta situación, son partidos muy complicados y sabemos que tenemos que sufrir para sumar siempre. En el último partido vimos que no es fácil sumar", valoró.



Lanzó elogios Zidane al gran referente del Celta, el delantero Iago Aspas. "Es un jugador espectacular, es internacional y siempre ha demostrado que es muy bueno. Siempre marca la diferencia con sus datos. Es un jugador fundamental para el Celta".

"Vamos a necesitar de todos"



En su equipo volvió a contar con el brasileño Marcelo y aseguró que a jugadores que no juegan como el serbio Luka Jovic, les llegará la oportunidad. "Marcelo está y va a estar con nosotros. Está entrenando bien, metido y no queremos escuchar lo de fuera".



"Jovic es jugador del Real Madrid. Es verdad que no ha jugado mucho últimamente pero voy a contar con todos. Un minuto de un jugador puede cambiar la perspectiva y lo importante es que estén preparados porque vamos a necesitar a todos en una temporada larga con muchos partidos", añadió.



Por último, pidió deseos para 2021 en lo deportivo y para la sociedad, con un recuerdo especial a las personas que lo están pasando mal. "Mi deseo es para toda la gente que lo está pasando mal. Deseo que 2021 sea mejor para todo el mundo, seguro que lo va a ser".



"A nivel profesional pido que no se lesione ninguno de mis jugadores. Intentar seguir trabajando duro para intentar ganar cosas que nos interesan", sentenció.