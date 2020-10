Zidane: "No hay explicación, hay que asumir la derrota"

El DT del Real Madrid también dijo: "Perdemos un partido nada más, tres puntos que claro que son importantes porque son en casa y éramos líderes, pero hay que pensar ya en el próximo partido".

Por: EFE 03:33 PM / 17/10/2020

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no tiene "explicación" a la mala imagen ofrecida por sus jugadores para perder ante el Cádiz, y afirmó que tienen que "asumir la derrota" con rapidez para encarar el estreno en Liga de Campeones y el clásico del Camp Nou.







"No hay explicación, hay que asumir la derrota. No podemos estar contentos pero es lo que puede pasar en el fútbol cuando no entras bien a un partido, nos ha costado mucho. Ha sido muy complicado desde el inicio, en la segunda parte estuvimos mejor pero si nos meten dos o tres goles en la primera no hay nada que decir. Cuando te cuesta entrar en el partido esto te puede pasar pero no hay excusas", dijo en rueda de prensa, este 17-O.







Zidane intentó restar importancia a la derrota. "Perdemos un partido nada más, tres puntos que claro que son importantes porque son en casa y éramos líderes, pero hay que pensar ya en el próximo partido".









El capitán Sergio Ramos tuvo que ser sustituido en el descanso tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla. El técnico francés confía en que no tenga que parar y pueda estar disponible en los próximos encuentros. "Espero y ojalá sea poca cosa. Es una molestia. Mañana haremos lo que tenemos que hacer para ver lo que tiene y ojalá sea poco".







Para Zidane, la clave del mal partido de su equipo radica en lo mal que encararon sus jugadores el duelo. "Nuestro inicio de partido ha sido complicado, no entramos en el juego, físicamente nos ha costado y generar acciones depende de como entras al partido. Nos ha costado mucho".







Pero se mostró convencido de que lo ocurrido no pasará factura. "No dejará huella porque vamos a pensar en el próximo partido y lo que tenemos que hacer ahora es descansar bien para hacer las cosas mejor. Esta noche es un mal momento para todos mis jugadores, para nosotros y el madridismo, pero lo vamos a intentar cambiar el próximo partido".