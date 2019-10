Yulimar Rojas nominada a Atleta Mundial Femenina del Año por la Iaaf

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (Iaaf, por sus siglas en inglés) anunció este martes 15 de octubre las 11 nominadas a la Atleta Mundial Femenina del Año, entre las que figura la venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial de salto triple.

El galardón será entregado durante la gala de los World Athletics Award 2019, que se celebrará en Mónaco el 23 de noviembre.

La votación inició este lunes 14-O y finalizará el 4 de noviembre, una vez cerrado el proceso se anunciarán las cinco finalistas. El consejo de la Iaaf contará con el 50% de los votos, mientras que otorgados por la familia Iaaf y del público tendrán un peso de 25% cada uno en el resultado final.

