Xavi descartó volver como entrenador del Barça

Por: Reuters 11:00 AM / 13/08/2020

Xavi Hernández, exjugador del Barcelona, descartó entrenar al club catalán a corto plazo, alegando problemas institucionales como argumento para esperar su momento y permanecer en su actual puesto con el Al Sadd de Qatar.

Xavi rechazó la oferta de entrenar a su antiguo club en enero, cuando despidieron a Ernesto Valverde, y aunque el futuro del actual entrenador Quique Setién en el Barça no parece estar garantizado, por el momento el catalán todavía no está dispuesto a volver.

El exfutbolista de la selección española aludió a algunos de los problemas con los que el presidente Josep Maria Bartomeu se ha enfrentado, incluyendo un escándalo que involucra la contratación de una empresa de monitorización de redes sociales y las consecuencias de un recorte salarial que el club introdujo en abril.

“Hay ruido externo, temas extradeportivos… No creo que sea ahora, no”, dijo Xavi a la revista Ichere del periódico español El País.

“En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado”, apuntó Hernández.

“Yo estoy encantado de seguir adquiriendo experiencia, retándome, y por supuesto para mí sería un privilegio entrenar algún día al Barça, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales”, dijo.

Xavi también instó al Barça a ampliar el contrato a Lionel Messi, cuyo actual acuerdo expira el próximo año, en un momento en que la prensa especula acerca del descontento del argentino con el liderazgo de Bartomeu.

“Se lo ha ganado; cláusula automática. Messi necesita al Barça, y el Barça necesita a Messi. Tienen que hacerle feliz, porque con Leo Messi contento ganarán más títulos”, dijo Xavi sobre el máximo goleador del club de todos los tiempos.

“Messi es mejor que yo, sin ninguna duda, no hay debate. Ha hecho lo de Pelé, Cruyff, Maradona, Ronaldo (…), pero durante 15 años y en la época moderna. Está a un altísimo nivel físico, técnico, táctico (…) y sigue siendo el mejor en cada partido”, aseguró Xavi Hernández.