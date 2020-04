Xavi Hernández: "Me veo capacitado para entrenar al Barça"

El exjugador dijo que de asumir la dirección del club blaugrana, le gustaría contar con Neymar entre sus fichajes.

Por: EFE 12:24 PM / 14/04/2020

El técnico Xavi Hernández, que se encuentra confinado en Doha (Catar), donde entrena al Al-Sadd, aseguró sentirse "capacitado para entrenar al Barça", una vez se ha probado al frente del equipo catarí.



"Es una ilusión y un sueño volver al Barça. Es mi casa y mi vida. Ahora estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Catar. Entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro y estar muy preparado", explicó el exfutbolista azulgrana en una entrevista realizado por el youtuber DJMariiO en el canal Post United.



El técnico catalán también aseguró que de todos los entrenadores que ha tenido ha aprendido cosas, "tanto buenas como malas", pero que su referente "es Pep Guardiola".



"A veces utilizo entrenamientos suyos, aunque también de Luis Enrique o Luis Aragonés. Y también de otros deportes, como los de Valero Rivera, con quien quedo bastante en Catar para conversar", afirmó.



El egarense ve al conjunto catalán como favorito para ganar la Liga (si se acaba jugando lo que queda), pero tiene dudas respecto a la Champions: "la Champions es justa para el Barça. Tiene que estar muy bien para ganarla, a diferencia de otros equipos. La historia nos dice que el Barça ha ganado Champions cuando ha sido dominador del juego y ha sido mucho mejor que el oponente".



Y añadió: "el Barça ha ganado la Liga y luego ha ganado la Champions. Y al Real Madrid no le ha pasado eso. El Madrid ha finalizado sexto en la Liga y luego te ha ganado la Champions. A eso le llamo tener un poco de suerte".



En el apartado de fichajes, considera que Neymar "está entre los cinco mejores jugadores del mundo y marcaría diferencias en el Barça". Así que ve posible su regreso al club azulgrana, dejando de lado "el tema social y burocrático", en el cual Xavi Hernández prefiere no meterse.



Desde el punto de vista deportivo, también ve factible el fichaje de Lautaro Martínez. "Se desmarca bien, da profundidad y juega al espacio y con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse por él".



En la entrevista, Xavi se rindió en elogios hacia su excompañero Carles Puyol, quien considera que "es el mejor defensa de la historia". En la comparación con Piqué, opina que el de la Pobla de Segur "es más agresivo y recuperador de balones". En cambio, Piqué "es más de jerarquía y ataque".



Por último, explicó que durante su etapa como futbolista le motivaba jugar "contra Zidane". "Lo he valorado siempre como futbolista y como persona". Otros dos futbolistas que le hacían subir la adrenalina en el campo fueron "Ronaldo 'El Fenómeno' y Paul Scholes, un centrocampista capaz de quitarte la posesión".