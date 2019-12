Wolves vencieron a los Kings 105-104 y cortaron una racha de 11 derrotas

Andrew Wiggins anotó la primera canasta del segundo tiempo extra tiempo y seguidamente dio la asistencia para que Robert Covington anotase otra y los Timberwolves de Minnesota salieron de una racha de 11 derrotas venciendo el jueves 26 de diciembre 105-104 a los Kings de Sacramento.

Wiggins finalizó con 18 puntos, 10 rebotes y siete asistencias. Gorgui Dieng anotó 21 puntos y atrapó 15 rebotes y Covington anotó 19 para los Wolves.

