Video/ Omar Vizquel responde: "No seré partícipe de una discusión en redes sociales"

Por: Redacción Web 09:26 PM / 06/10/2020

El exgrandeliga venezolano Omar Vizquel confirmó, en un video colgado en Instagram, que se está divorciando y dijo que tanto para él y para Blanca de Vizquel el proceso es “complicado y difícil”.

Su mensaje, la noche de este martes 6 de octubre, es el siguiente: “Luego de seis años de matrimonio con mi esposa Blanca nos encontramos en un proceso, un proceso difícil y complicado para ambos. Aspiro a que el trámite transcurra de la mejor manera posible para nuestras familias.

Por lo tanto no seré partícipe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos”.

Vizquel a sus seguidores agradeció los comentarios y mensajes y pidió paciencia y respeto a la privacidad.

“Todo saldrá bien”, confió en un mensaje de 40 segundos.

La tarde de este martes, Blanca de Vizquel mediante un Instagram Live denunció ser víctima de violencia doméstica y acusó a su esposo.

"Su petición es que yo me calle para no dañarle su carrera ni dañarle su Salón de la Fama", dijo.

La mujer, entre otras cosas, manifestó: "(...) él jamás pensó en mí, ni en mi bienestar. Yo era su trofeo, yo era su llavero, me exigía que fuera a todos lados con él, y yo, por no molestarlo y no pagar las consecuencias, tenía que acceder con una sonrisa. Bien vestida y bien arreglada, maquillada cuando lo único que quería era llorar".