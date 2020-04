Video / Mourihno será chofer voluntario durante cuarentena

El portugués llevará frutas y vegetales del huerto del Tottenham a gente necesitada de la comunidad.

Jose Mourinho, director técnico del Tottenham, y David Moyes, estratega del West Ham, se unieron como voluntarios para repartir comida en medio de la cuarentena que se vive en Inglaterra por la pandemia del covid-19.

Los Spurs dieron a conocer que Mourinho, de 57 años, trabajará como conductor entre el centro de entrenamiento del club y el Tottenham Hotspur Stadium, el cual sirve como centro de distribución de comida.

"Hay una huerta en nuestro centro de entrenamiento en el cual crecen frutas y vegetales frescos, los cuales usamos para el restaurante del primer equipo", dijo el propio Mou en un video que se subió a Twitter.

"Ahora esa comida será llevada a nuestro centro de distribución en nuestro estadio para que pueda ser entregada a los que más la necesitan en nuestra comunidad", agregó el estratega. "La siguiente semana estaré como voluntario llevando la comida de nuestras instalaciones al estadio", compartió el portugués. Vea el video:

"Realmente lo disfruto"

Por su parte, David Moyes también repartirá comida a las personas de la tercera edad en Lancashire. El exestratega del Manchester United ha servido como conductor para entregar frutas y vegetales después que atendiera las llamadas de ayuda en su barrio.

"Cuando golpeó el coronavirus por primera vez estaba en un supermercado en la localidad", dijo Moyes a algunos reporteros. "Vi un anuncio que decía que se necesitaban choferes, así que me uní mientras mi esposa no está".

"Lo único que hago es dejar las cosas en la puerta. Toco el timbre y me alejo. Son cajas muy grandes de frutas y verduras. Pienso que es genial y realmente lo disfruto. Regreso a la tienda, agarro otras cajas y lleno el coche", dijo Moyes.

"Una vez, la cuenta era de 16.80 libras esterlinas por la caja. Una mujer me dio 20 libras y me dijo que me quedara con el cambio. En otra ocasión, la cuenta era de 17.60 libras y una mujer me dio 15. Estaba buscando más dinero en su bolsa cuando le dije que así estaba bien. Tomé la propina de la mujer pasada para completar", describió el timonel de los Hammers.

A inicios de este mes, el West Ham dio a conocer que Moyes tomaría un recorte del 30 por ciento de su salario, estoy para ayudar al club.