Video / Esposa de Vizquel lo acusó de violencia doméstica

Blanca de Vizquel reveló que están en proceso de divorcio. "Su petición es que yo me calle para no dañarle su carrera ni dañarle su Salón de la Fama". El exgrandeliga todavía no se pronuncia.

Por: Redacción Web 05:00 PM / 06/10/2020

Blanca de Vizquel, esposa del pelotero venezolano Omar Vizquel, lo acusó este martes 6 de octubre en redes sociales de violencia doméstica y reveló que se encuentra en proceso de divorcio del exgrandeliga.

En un instagram live, la mujer contó que era obligada hacer todo lo que el pelotero quisiera para evitar pagar las consecuencias "...él jamás pensó en mí, ni en mi bienestar. Yo era su trofeo, yo era su llavero, me exigía que fuera a todos lados con él, y yo por no molestarlo y no pagar las consecuencias tenía que acceder con una sonrisa. Bien vestida y bien arreglada, maquillada cuando lo único que quería era llorar", dijo.

"Estoy más fuerte que nunca, mental física y espiritualmente. Me falta un largo camino que recorrer porque la violencia doméstica, la violencia física de cualquier tipo, a hombres a mujeres a niños, no tiene explicación (…), nadie debe pasar por una situación como esa. Nadie merece ser violentado", agregó en transmisión por la red social.

"A ti, Omar Vizquel, que sé que me vas a ver y que esto va a llegar a tus oídos, te digo, no me voy a callar, no me pudiste callar y jamás me podrás callar, porque ahora estoy más fuerte que nunca sabiendo quién eres tú y sabiendo tú mismo de qué pata cojeas. Así que si pensaste que lo podrías hacer, te equivocaste, no sabes quién soy yo", dijo en un video que subió a sus historias de Instagram.

Blanca de Vizquel condenó cualquier tipo de violencia que pueda presentarse en los hogares venezolanos. En relación con el proceso de divorcio, lo definió como "un proceso fuerte", pues aparentemente el pelotero venezolano no quería ser expuesto "su petición es que yo me calle para no dañarle su carrera ni dañarle su salón de la fama", dijo.

Vizquel se mantiene en silencio sobre la denuncia de su esposa.