Video / El Bayern se despidió de Coutinho y agradeció sus servicios

El brasileño regresará al Barcelona tras estar cedido una temporada en el club bávaro, con el que ganó el triplete.

Por: EFE 09:49 AM / 02/09/2020

El Bayern Múnich se despidió este miércoles 2-S oficialmente de Philippe Coutinho, que regresará al Barcelona tras estar cedido una temporada en el club bávaro, y agradeció sus servicios y su aporte a la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Liga de Campeones.



"Queremos darle las gracias a Philippe Coutinho. Con su creatividad y su excelente técnica ha impulsado nuestro juego en esta temporada en la que ganamos el 'triplete' ", dijo el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge.



"Aunque los caminos del FC Bayern y de Philippe Coutinho se separen después de una temporada, él ha mostrado en Múnich el gran jugador que es", agregó.



Rummenigge recordó los dos goles que le marcó al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones que demostraron que había sido una buena idea integrarlo al equipo como cedido.

El director deportivo Hasan Salihamidzic, por su parte, dijo que lamentablemente, debido a lesiones y a una operación, Coutinho no pudo tener más protagonismo en el Bayern.



"Pero el puede estar orgulloso de lo que aportó a la conquista del triple, en especial en el torneo final de la Liga de Campeones", agregó.



Coutinho jugó 23 partidos para el Bayern en la Bundesliga en los marcó 8 goles e hizo 6 asistencias.



A ello se agregan cuatro partidos en la Copa de Alemania y 11 en la Liga de Campeones en los que marcó 3 goles e hizo 3 asistencias.



Pese a ello, el brasileño no logró ganar un puesto en la alineación titular.



El Bayern tenía una opción de compra por Coutinho de 120 millones de euros que decidió no ejecutar por consideraciones financieras.