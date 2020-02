Video / Cabrera enfocado en quitarle peso a sus rodillas esta campaña

"Trato de comer más cosas sanas", dijo el slugger criollo. Es asesorado por un nutricionista.

18/02/2020

El venezolano Miguel Cabrera se reportó a los campos de entrenamiento enfocado en poner su swing en orden, luego de haber tenido que alterarlo a mitad de la temporada pasada para quitarle presión a su adolorida rodilla derecha. En el invierno entrenó con la mente puesta en mejorar su cuerpo, quitarle peso a las rodillas y ponerse nuevamente en forma.

“No quiero cambiar más mi swing”, dijo Cabrera el lunes 17-F. “Quiero que sea natural. Los últimos tres años he estado cambiando mi swing mucho para sentirme más cómodo en el home, para no sentir que algo me está molestando. Quiero salir al terreno y sentirme natural. No quiero pensar en nada, sólo reaccionar”.

Próximo a cumplir 37 años en abril, Cabrera está tratando de no hacer demasiados swings ahora mismo. Luego de que un intento por recuperar su poder se tradujeron en lesiones y más peso el año pasado, cambió su enfoque esta temporada muerta. Aupado por los Tigres y bajo la recomendación de un nutricionista, dijo que alteró su dieta para tratar de cortar los carbohidratos.

“Trato de comer más vegetales, comer más cosas sanas”, aseguró Cabrera.

Cabrera no dijo cuánto estaba pesando, pero dijo que está más liviano que el año pasado.

“Tengo el mismo peso que tenía en 2015, 2016, así que no sé”, comentó. “Pero el año pasado yo creo que estaba pesado. Pienso que bajé mucho de peso del año pasado a este año”.