Video / Benzema desata polémica por criticar a su compañero Vinicius

El francés del Real Madrid fue grabado acusando al brasileño de hacer "lo que quiere" y jugar "en contra" de su propio equipo.

Por: EFE 11:11 AM / 28/10/2020

Karim Benzema no responde ante la imagen captada por la televisión francesa en el túnel de vestuarios del Borussia Park, en una conversación en francés con su compatriota Ferland Mendy acusando a un compañero -presuntamente el brasileño Vinicius- de hacer "lo que quiere" y pidiéndole que no le pasase el balón.

Ajeno a la controversia, Benzema publicó en sus redes este miércoles 28-O un mensaje elogiando la actitud del equipo.



"Nunca nos rendiremos, somos el Real Madrid", publicó Benzema junto a foto del partido en el que rompió su mala racha goleadora en el partido de Champions contra el Borussia Mönchengladbach.



En el tiempo de descanso, justo antes de volver al césped, se han difundido unas imágenes desde Francia que captan a Benzema con Mendy señalando a un compañero.



"Juega fatal. Hermano, no se la pases a él. Juega en nuestra contra", le dice Benzema, en francés, a su compatriota Ferland Mendy.





Aunque no se identifica a quién se refiere, los medios franceses apuntan a que es el brasileño Vinicius, que se encontraba a escasos metros de ellos cuando se produjo la conversación.



La misma dura más, pero ya no puede escucharse lo que dice el atacante francés a Mendy, en presencia también del portero belga Thibaut Courtois.



Benzema conectó con Vinicius, que no estuvo acertado en el partido, en tres ocasiones en la primera parte y ninguna en la segunda cuando el Real Madrid atacaba para levantar el partido ante el Borussia Mönchengladbach.

La situación podría desatar "un nuevo incendio en el vestuario del Madrid", predijo Marca. El periódico deportivo agrega que la polémica puede afectar la moral de Vini, un futbolista joven y con poca experiencia en este tipo de situaciones.