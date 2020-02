Severino de los Yankees necesita una cirugía Tommy John, se perderá la temporada.

El director médico de los Mets, Dr. David Altchek, operará al lanzador este jueves en Nueva York.

Por: AP 02:50 PM / 26/02/2020

Luis Severino se perderá la temporada con una lesión en el codo que requiere cirugía de Tommy John, y la rotación de los Yankees de Nueva York ya no parece tan imponente.

Nueva York anunció el martes que el derecho de 26 años tiene un ligamento colateral cubital parcialmente desgarrado, un desarrollo que significa que el dos veces All-Star se perderá todo 2020 después de haber sido dejado de lado durante casi todo 2019.

"Estoy extremadamente decepcionado de que no podré ponerme el uniforme de los Yankees y competir con mis compañeros de equipo este año", dijo Severino en un comunicado publicado en Twitter. "Pero prometo que trabajaré incansablemente durante este proceso para volver más fuerte que nunca".

Se prevé que el zurdo James Paxton ya se perderá los primeros dos meses de la temporada después de una cirugía de espalda el 5 de febrero. Domingo Germán debe cumplir los últimos 63 juegos de una suspensión de 81 juegos por violar la política de violencia doméstica de las Grandes Ligas. Es elegible para regresar el 5 de junio, salvo cualquier aplazamiento.

La lesión de Severino deja a los favoritos del Este de la Liga Americana con una rotación del as recién firmado Gerrit Cole, Masahiro Tanaka, JA Happ y dos aperturas. El tiempo de recuperación habitual para la cirugía Tommy John es de un año o más.

"No quiero endulzar el hecho de que estar sin Sevy es un golpe, pero eso no cambia nuestras expectativas y de lo que somos realmente capaces", dijo el gerente Aaron Boone. "Entonces, no, nada cambia".

El zurdo Jordan Montgomery, quien regresó en septiembre de la cirugía Tommy John, ha estado lanzando a una velocidad de hasta 94 mph y es el candidato principal para un puesto. Jonathan Loaisiga y los novatos Deivi García y Michael King son posibilidades junto con Luis Cessa.

"Siempre estamos constantemente buscando actualizaciones de todos modos", dijo el gerente general Brian Cashman. “Pero en esta época del año siempre miras desde dentro y ves y das oportunidades para lo que tienes y, por lo general, así es como se sacude, especialmente hasta después del borrador de junio, así que sigues confiando en la profundidad. Por lo tanto, no esperaría ningún efecto dominó o causa y efecto en términos de que podamos ir al mercado donde normalmente no existe un mercado en esta época del año ".

Nueva York ganó el Este de la Liga Americana con un récord de 103-59 el año pasado, el mejor en una década, y perdió ante Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Severino tuvo marca de 19-8 con una efectividad de 3.39 en 2018 y recibió un contrato de cuatro años por $ 40 millones. Se rascó por su primera aparición programada para el entrenamiento de primavera el 5 de marzo debido a la inflamación del manguito rotador en su hombro derecho. Los Yankees dijeron el 9 de abril que se había tensado el músculo dorsal ancho. No hizo una aparición de rehabilitación de lesiones de ligas menores hasta el 1 de septiembre y no hizo su primera aparición para los Yankees hasta el 17 de septiembre.

Severino tuvo marca de 1-1 con efectividad de 1.50 en 12 entradas en tres aperturas de temporada regular para Nueva York, luego tuvo marca de 0-1 con efectividad de 2.16 en 8 1/3 entradas en un par de salidas de postemporada.

Boone dijo que Severino sintió por primera vez el dolor en los días posteriores a su inicio del Juego 3 en el ALCS.

Severino se hizo una resonancia magnética en Nueva York a principios de diciembre y recibió autorización para comenzar su programa de lanzamiento. Experimentó molestias mientras lanzaba su cambio en terreno plano durante enero en la República Dominicana. Severino regresó a Nueva York, y otra resonancia magnética y tomografía computarizada fueron negativas.

"Mi instinto es algo que se remonta a cuando comenzó a sentir algo", dijo Cashman. “En términos de la declaración de la lesión, con las pruebas físicas en las resonancias magnéticas y dónde estaban sus quejas, no se reveló. Pero ahora a partir de ayer por primera vez, las pruebas físicas apuntan al área en el artgrama de resonancia magnética que muestra un problema. Las resonancias magnéticas anteriores no tuvieron ningún problema y el punto de la lesión no fue alrededor del ligamento. "

Notas: RF Aaron Judge podría estar listo para jugar en su primer juego de entrenamiento de primavera la próxima semana después de estar limitado por el dolor en el hombro derecho. "Yo diría que no jugará seguro esta semana", dijo Boone. Judge ha aumentado su lanzamiento a 120 pies y está golpeando un tee y lanzando suavemente en una jaula interior. El juez experimentó por primera vez el dolor en el hombro durante los primeros entrenamientos en el complejo menor de los Yankees y fue suspendido por haber comenzado una semana de entrenamiento de primavera. ... SS Gleyber Torres acordó un contrato de un año que paga $ 675,600 mientras está en las ligas mayores y $ 302,500 en el improbable caso de que sea enviado a los menores.