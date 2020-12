Sergio 'Checo' Pérez logra en el GP de Sakhir su primera victoria en F1

“Desde hace diez años llevo esperando este momento”, explicó el piloto mexicano.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Racing Point) conquistó su primer Gran Premio de F1, este domingo 6 de diciembre sobre el circuito de Sakhir, en Baréin, por delante del francés Esteban Ocon (Renault), que logró su primer podio.

El tercer cajón del podio fue para el otro piloto de Racing Point, el canadiense Lance Stroll, luego de una catastrófica carrera para la escudería favorita, Mercedes, que no pudo contar con su campeón Lewis Hamilton, positivo en covid-19.

Pérez declaró que “no” tengo “palabras” y que espera “que no sea un sueño”.

“Desde hace diez años llevo esperando este momento”, explicó “Checo”, nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y que este domingo logró el primer triunfo para México desde que Pedro Rodríguez ganara el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.

“No sé qué decir. En la primera vuelta (en la que se vio envuelto en un accidente con el holandés Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc) había perdido toda opción, la carrera se había acabado para mí. Pero no desistí. Es increíble haber ganado, no me lo puedo creer”, declaró el bravo piloto tapatío tras firmar su primer triunfo -y el décimo podio- en Fórmula Uno.