Salomón Rondón anuncia que no podrá sumarse a la selección

"El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme" a la Vinotinto, informó el jugador a través del twiter.

Por: Agencias / AFP 09:21 AM / 05/10/2020

El máximo goleador de la selección nacional de fútbol, Salomón Rondón, anunció este lunes 5-O a través de su cuenta en twitter que no podrá unirse a la Vinotinto para sus primeros dos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar contra Colombia y Paraguay.

"Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección", informó "El Gladiador", confirmando las versiones de que el equipo de la liga china donde milita no le permitiría viajar por el riesgo de la pandemia.

"Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional", añadió el delantero.

En el emotivo mensaje, Rondón escribió: "Hice lo humanamente posible para ir, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada".

"¡Ánimo, Gladiador! Nos harás falta", "Pocos sudan la camiseta como tú. Te esperamos pronto", fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió de los fanáticos venezolanos el jugador a través de las redes sociales.

La Fifa mantiene excepciones en la obligación de los clubes de ceder a los jugadores en las fechas designadas para partidos internacionales oficiales.

Así, un equipo podrá conservar a un futbolista si este necesita cumplir cuarentena de mínimo cinco días al llegar al país donde debe jugar con su selección o al regresar al país de su club, como hubiese sido el caso de Rondón a su retorno a China. La excepción también es válida si hay restricciones de viaje.

Con 27 dianas, Salomón Rondón es el máximo goleador de la Vinotinto; seguido por Juan Arango (24) y Giancarlo Maldonado (22).

Venezuela emprenderá este viernes 9-O un nuevo camino en su ilusión de lograr por primera vez un cupo a un Mundial de Fútbol, cuando le toque enfrentar a Colombia en Barranquilla. Será el debut de su nuevo seleccionador, el portugués José Peseiro, quien asumió el mando en febrero pasado tras la renuncia de Rafael Dudamel.

El martes 13-O la Vinotinto regresará al país para chocar en Mérida contra Paraguay.