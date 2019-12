Roglic, Dumoulin y Kruijswijk estarán en el Tour de Francia de 2020

El equipo Jumbo-Visma acudirá al próximo Tour de Francia con sus tres principales líderes, Primoz Roglic, Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk, anunció la formación holandesa este viernes 20 de diciembre en Ámsterdam.

"Tenemos que ir al Tour con un equipo lo más fuerte posible", estimó el director deportivo Merijn Zeeman durante la presentación oficial del equipo para la próxima temporada. "En esas condiciones tenemos alguna oportunidad de ganar", añadió.

"El objetivo es por encima de todo ganar" la carrera ciclista más prestigiosa del mundo, insistió el holandés Dumoulin.

Our team presentation was very successful. Thank you @HEMA for having us. Let’s make 2020 a good season together #samenwinnen pic.twitter.com/5MU2B9OCpq