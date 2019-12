Roger Federer tendrá su efigie en monedas de oro y plata

Roger Federer gana más seguidores con cada año que pasa y en Suiza, su país natal, la veneración por el tenista llegó a tal nivel que lo llevó a convertirse en la primera persona viva que verá su efigie usada en monedas de oro y plata, según informó este lunes 2 de diciembre la fábrica nacional de moneda de Suiza (Swissmint).

La primera moneda conmemorativa de 20 francos suizos, hecha en plata, con la cara del jugador saldrá al mercado el 23 de enero con una acuñación de 55.000 ejemplares, aunque la preventa de las piezas comenzó este 2-D y continuará hasta el 19 de diciembre.

La segunda moneda, esta vez de oro y con un valor de 50 francos llegará en mayo, sin tener un día asignado aún, informó Swissmint en un comunicado.

La casa de la moneda indicó que el motivo de inmortalizar a Federer en los francos suizos va más allá de su éxito deportivo. Su alto compromiso social “especialmente a través de su fundación de ayuda a los niños en calidad de embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)”, fue la principal razón para ser reconocido.

“Gracias Suiza y Swissmint (Centro de estampado de monedas de circulación suizas) por este increíble honor y privilegio”, expresó el actual número tres del mundo mediante sus cuentas en las redes sociales, acompañado del video oficial.

Thank you Switzerland����and Swissmint for this incredible honour and privilege. ��#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6