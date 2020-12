Rodrygo sufre lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

El Real Madrid no dio detalles del tiempo de recuperación del jugador brasileño.

Por: EFE 11:57 AM / 25/12/2020

El atacante del Real Madrid Rodrygo Goes sufre una lesión muscular que afecta al tendón, en el bíceps femoral de la pierna derecha que se produjo en el encuentro ante el Granada, el pasado miércoles 23-D.



El Real Madrid, que no especifica el tiempo de baja del brasileño, ha informado que "tras las pruebas realizadas al jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del club se le ha diagnosticado una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho".



Rodrygo sufrió la dolencia en la primera parte del partido disputado en el estadio Alfredo Di Stefano, en una carrera que no pudo terminar. Tras las pruebas realizadas el club ha informado este viernes que el brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral.