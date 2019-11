Red Bull batió el récord de parada en boxes de la Fórmula 1

En el penúltimo Gran Premio de Fórmula 1, celebrado en Brasil el pasado domingo 17 de noviembre, Max Verstappen se subió a lo más alto del podio en Interlagos y además, Red Bull batió un nuevo récord mundial.

Un de las paradas técnicas durante la carrera les llevó solamente 1,82 segundos al corredor Holandés, algo que jamás había sucedido en la máxima categoría. El récord anterior también lo ostentaba Red Bull, pero la marca era de 1,88.

La escudería publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se aprecia la rapidez con la que cerca de 15 mecánicos solventaron la parada técnica.

Gone in 1⃣.8️⃣2️⃣ seconds ��⏱ Racking up another World Record pitstop at the #BrazilGP! �� #givesyouwings pic.twitter.com/3UGTfur4da