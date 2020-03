Ramos: "El resultado es bastante justo"

El Real Madrid fue derrotado ante el Real Betis (2-1).

Por: EFE 05:12 PM / 08/03/2020

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió hacer autocrítica de la mala imagen mostrada en la derrota de su equipo ante el Real Betis (2-1), un resultado que dijo "es bastante justo" y que les obliga a "sumar de tres en tres" desde ahora tras ceder el liderato al Barcelona.



"Cuando las cosas no se hacen como venimos ensayando toda la semana es normal perder. El Betis ha hecho su fútbol y nosotros hemos estado muy intermitentes, con fases buenas pero no lo suficientes como para llevarnos un empate. El resultado es justo. Queda mucha Liga y hay que hacer autocrítica porque es una putada perder el liderato. Ahora nos queda sumar de tres en tres y esperar que pinche el de arriba", dijo en Movistar +.



Ramos apuntó a una conformidad del Real Madrid en fases del partido y a la falta de intensidad como principales claves de la derrota. "Nos hemos acomodado atrás en función del marcador y no es suficiente. Teníamos que haber tenido más intensidad. El resultado es bastante justo".



Y pese a una nueva derrota, la tercera de visitante en Liga, el capitán madridista pidió calma. "Al igual que no nos volvimos locos con los tres puntos del Barça, no nos vamos a quedar lamentándonos hoy. Quedan muchos puntos en juego, sabemos que este campo es complicado. Reflexionaremos para volver más fuertes".



El gol del Real Madrid llegó de penalti, un momento que Ramos aprovechó para tener un gesto con Karim Benzema e intentar que recuperase la confianza perdida en el gol. "Lo importante es el estado anímico del grupo y le venía bien para coger confianza. Era el objetivo".