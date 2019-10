11:42 AM

Quartararo se exhibe en la jornada de libres del GP de Japón

AFP

El francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) logró el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, 15ª prueba del Mundial de MotoGP, este viernes en el circuito de Motegi.

Quartararo aventajó a los españoles Maverick Viñales, con una Yamaha de fábrica, y Marc Márquez (Honda), que hace dos semanas logró su sexto título de campeón mundial en el Gran Premio de Tailandia.

"Hoy no fue nuestro mejor día, pero de todas formas hicimos el trabajo. El 2020 comienza en Motegi", dijo Márquez sobre su preparación para el próximo año.

Con un tiempo de 1:44.764, Quartararo golpeó fuerte de entrada, aventajando a Viñales en 321 milésimas. El francés de 20 años, gran revelación de la temporada, aspira a su primera victoria.

Este curso ya suma cuatro pole positions y cinco podios, además de tres segundas plazas. Es séptimo en la general con 143 puntos. Hace dos semanas se batió duro con Márquez en Tailandia, donde el español logró el triunfo al rebasarlo en la última vuelta.

En el Gran Premio de Japón podría recibir el premio "rookie of the year" (debutante del año). "No esperaba lo que ha hecho, será un duro rival el año que viene por el Mundial", le dedicó Márquez.

Los tiempos de este viernes podrían ser cruciales si la lluvia aparece en la clasificación del sábado.

Según el sistema en vigor en la MotoGP, los pilotos que han realizado lo diez mejores tiempos en las tres primeras sesiones de entrenamientos libres participarán directamente en la clasificación del sábado (Q2), que determina el orden de las 12 primeras plazas de salida.

Los otros pilotos deben participar en una sesión previa (Q1) y los dos mejores tiempos pasan a la Q2.