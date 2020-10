Presentan Me llamo Francesco Totti, cinta sobre el eterno capitán del Roma

La única voz que acompaña las imágenes y videos es precisamente la de Totti, quien comenta paso por paso el comienzo de su carrera en el club juvenil Lodigiani, su llegada al Roma y a la selección absoluta italiana.

Por: EFE 04:37 PM / 17/10/2020

La decimoquinta edición de la Fiesta del Cine de Roma acogió este sábado 17-O la presentación del película-documental Me llamo Francesco Totti, que narra la vida deportiva y personal del eterno capitán del Roma, quien se retiró del fútbol en 2017 tras 25 temporadas en el club de su ciudad.



La presentación del documental, que incluye una larga serie de imágenes inéditas de los partidos y los momentos más importantes de su vida, iba a ser presentado con la presencia de Totti, pero este finalmente renunció al evento por el reciente fallecimiento de su padre, Enzo Totti.



El filme, distribuido por Vision Distribuition y basado en el libro biográfico Un Capitán, cuenta la vida de Totti desde sus primeros años, cuando apenas empezaba a caminar, hasta el emotivo cierre a su carrera, en mayo de 2017 tras un duelo en el Olímpico entre Roma y Génova.



Se estrenará en los cines en unos eventos especiales previstos el 19, 20 y 21 de octubre próximos, recordó en rueda de prensa el director Alex Infascelli, quien revisó una enorme cantidad de materiales audiovisuales sobre Totti para componer la cinta.



El capitán romanista repasa las emociones vividas cuando, en 2001, coronó el sueño de ser campeón de Italia con el Roma, o la grave lesión de tobillo sufrida en 2006 que casi le aparta del Mundial de Alemania, al que finalmente acudió y del que salió como campeón del mundo.



No se esconden los momentos más complicados de la carrera de Totti, como su célebre escupitajo al danés Christian Poulsen en la Eurocopa de 2004 o la ruptura de la relación con el técnico Luciano Spalletti.



"Me echas de mi casa, me echas de Trigoria", es una de las frases más impactantes que Totti dirigió a Spalletti, al que acusó por dejarle fuera de varias convocatorias del Roma en el tramo final de su carrera.



La cinta también ofrece imágenes inéditas de algunos de los mejores goles de su carrera, grabadas por un cámara privado que el capitán romanista contrató para conseguir más materiales audiovisuales sobre su trayectoria futbolística.