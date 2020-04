Pogba: "Solo pienso en volver a jugar"

"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros", dijo el futbolista francés.

Por: EFE 04:59 PM / 11/04/2020

El francés Paul Pogba reconoció haber vivido una gran "frustración" por culpa de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada y afirmó que ahora, una vez recuperado, solo piensa "en volver a jugar".



El parón de la competición por culpa del coronavirus ha frenado la reaparición del jugador del Manchester United, que se lesionó en el tobillo derecho a principio de temporada, en el choque ante el Southampton, y también después de reaparecer a principios de año y jugar contra el Watford y el Newcastle, por lo que tuvo que ser operado.



"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y de hacerlo bien. Y demostrar cuánto amo en realidad al fútbol", dijo el centrocampista francés en la página web del Manchester United.



"Ya estoy entrenándome y tocando la pelota. Me he entrenado ya con los compañeros y estoy cada vez más cerca de volver", aseguró en una entrevista realizada poco antes de la irrupción del brote de coronavirus y que avanza ahora el club, que la publicará completa el próximo martes.



Pogba nunca había vivido hasta ahora una situación similar: "Hay que tener mucha paciencia porque la lesión fue a principio de temporada, contra el Southampton, y estuve con ella mucho tiempo. Entrenando y jugando con ella. Después había una rotura y estuve dos meses sin jugar".



"Estuve enyesado y me fue bien. Demasiado bien. El hueso creció y al volver jugué esos dos partidos ante Watford y Newcastle, y volví a sentir algo. Tuve que operarme. Ahora ya estoy bien. No siento nada", destacó el internacional francés.