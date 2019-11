Pliskova sustituye a Conchita Martínez por el venezolano Daniel Vallverdú

La número dos mundial Karolina Pliskova anunció este lunes 25 de noviembre haber contratado como entrenador al venezolano Daniel Vallverdú, antiguo técnico de Andy Murray, para reemplazar a la española Conchita Martínez, que dirigirá a Garbiñe Muguruza.

"Era una de mis prioridades desde el principio", indicó Pliskova sobre su nuevo entrenador.

Vallverdú, de 33 años, ha dirigido a Murray, Grigor Dimitrov y Stan Wawrinka.

"Ha tenido resultados magníficos. Tiene una comprensión del tenis que pocos otros tienen y estoy convencida de que tiene mucho que ofrecerme", añadió la tenista.

Finalista del US Open 2016, Pliskova finalizó a principios de mes su relación de casi un año con Conchita Martínez.

I decided I will no longer work with Conchita.. it was tough decision, as the season was great. Thank you for all this year, and wish u only the best♥️�� Life is a change!!!�� pic.twitter.com/UbBN9AVDxS