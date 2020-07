Peseiro asoma disputar en Europa las eliminatorias sudamericanas

El DT de la Vinotinto planteó esta posibilidad porque "la pandemia está en su peor momento en América Latina".

Por: AFP 08:13 AM / 09/07/2020

No hay muchas certezas en tiempos de covid-19, pero el portugués José Peseiro prepara su debut como seleccionador de Venezuela seguro de que ir a Catar-2022 "es posible", con el "ejemplo" de Perú en Rusia-2018.

Septiembre, si el nuevo coronavirus lo permite, traería su estreno con el inicio de la clasificatoria sudamericana hacia Catar-2022.

En entrevista vía Skype con la AFP, desde Portugal, Peseiro asoma una curiosa alternativa: jugar en Europa partidos premundialistas de Sudamérica, lo que recuerda el River Plate-Boca Juniors que decidió la Copa Libertadores-2018 en Madrid.

-¿Ve viable, con el aumento de casos de covid-19 en países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), arrancar en septiembre?

- Es una incógnita (después de la suspensión de la doble fecha de marzo). La pandemia está más agresiva y puede estar en su pico, en su peor momento, en América Latina, así que es difícil, pero ¿quién soy para decirlo? Las entidades responsables lo estudiarán. Se podría jugar, no en América Latina, sino en Europa. Es algo que se habla, pero no está concretado.

-¿Se evalúa jugar en Europa?

-Hay algunas propuestas. Si no se puede jugar ahí, se puede jugar aquí. No sé qué posibilidad tienen de concretarse o si la eliminatoria no va a comenzar en septiembre sino en octubre. A mí me gustaría jugar en septiembre en Barranquilla (contra Colombia) y Mérida (contra Paraguay) porque sería consecuencia de una cosa muy buena: la pandemia estaría controlada.

-No ha podido reunir en cancha a sus jugadores. ¿Cómo trabaja en medio de una pandemia?

-Charlas (por videoconferencia), intercambiando opiniones, hablando de cosas importantes del equipo nacional, la visión, la creencia, el sueño de estar en el Mundial, qué podemos mejorar.

¿Teme restricciones de clubes a futbolistas internacionales por el covid-19?

-No acepto que la Vinotinto no pueda jugar con todos sus futbolistas. Lo importante es que la Conmebol y las federaciones nacionales tengan una fecha en la que todos los equipos tengan a los mejores.

- Deseo mundialista -

Peseiro dirigió clubes como Sporting y Oporto en Portugal, fue asistente de Carlos Queiroz -actual seleccionador de Colombia- en el Real Madrid y entrenó en Arabia Saudita, Grecia, Rumania, Emiratos Árabes y Egipto.

Seleccionador de Arabia Saudita entre 2009 y 2011, tropezó en la carrera por Sudáfrica-2010 en un repechaje con Bahrein.

-¿Cómo analiza la zona Conmebol?

-Sudamérica tiene equipos muy buenos que siempre están ahí y tiene otros muy buenos que piden paso. Perú ha conseguido estar en el último Mundial (luego de 36 años de ausencia). Es un ejemplo.

-¿Qué le atrajo de la oferta de Venezuela?

-Un sueño de estar en el Mundial. Casi estuve con Arabia Saudita. Casi firmé con Ghana (mundialista en 2006, 2010 y 2014). Venezuela me ha invitado y después de evaluar todo lo que ha pasado con su fútbol, las clasificaciones, los partidos, sus jugadores en el extranjero, creo que es posible.

Peseiro conservará en principio la base que dejó su antecesor, Rafael Dudamel, con figuras emergentes como Yeferson Soteldo (Santos, Brasil) o Yangel Herrera (Granada, España).

No habrá sacudida. La suspensión de la Copa América Argentina/Colombia-2020 por el covid-19 significó el adiós a una concentración larga con la que el técnico esperaba desarrollar nuevas ideas, pero promete novedades.

-¿Qué diferenciará a la Vinotinto de Peseiro de la de Dudamel?

- Otros entrenadores, (César) Farías, Dudamel, desarrollaron un sistema defensivo muy fuerte, un contragolpe muy fuerte y pusieron al equipo nacional en condiciones de dar un paso adelante. Ahora queremos ser un poco más ofensivos, presionar un poco más arriba, buscar un juego más asociativo.