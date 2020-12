Luto en la NBA: murió a los 88 años el legendario K.C. Jones

La información fue confirmada por los Celtics, equipo con el que jugó nueve temporadas en la NBA, y ganó títulos en ocho de ellas.

Por: EFE 04:50 PM / 25/12/2020

La NBA está de luto este viernes 25-D, día de Navidad, al confirmarse la muerte a los 88 años del legendario K.C. Jones, jugador y entrenador de los Boston Celtics.







La información fue confirmada por los Celtics, equipo con el que jugó nueve temporadas en la NBA, y ganó títulos en ocho de ellas, la tercera mayor cantidad en la historia de la liga, solo por detrás de sus legrendarios compañeros de equipo Bill Russell (11) y Sam Jones (10).







Ese éxito se trasladó a sus días como entrenador, cuando ganó tres títulos (uno como asistente y dos como entrenador) durante la racha de éxitos de Boston en la década de 1980 con Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish de protagonistas, considerada como la mejor en la historia de la NBA.







Aunque siempre se mantuvo en un segundo plano tanto de jugador como de entrenador, Jones, a quien cariñosamente le llamaban "C", como símbolo de campeón, ni sus estadísticas eran llamativas, apenas logró un promedio de 7,4 puntos en su carrera, su labor como base en el campo siempre fue clave, especialmente en el apartado defensivo.







Jones era el consumado jugador de equipo cuya defensa generó siempre graves problemas a estrellas rivales como Jerry West y Oscar Robertson y cuya forma de juego hizo funcionar el motor de los Celtics.







"No vi cómo un hombre que disparó tan mal a canasta como K.C. podría permanecer en la NBA", recordó el mítico Bob Cousy, el famoso base armador de los Celtics a quien Jones respaldó inicialmente y luego reemplazó como titular cuando "Cooz" se retiró en 1963.







Cousy dijo que todos se equivocaron con Jones a la hora de hacer la valoración de las cualidades que tenía, que resultó ser increíble en defensa, y que finalmente aprendió a anotar lo suficiente para que los equipos rivales no pudieran permitirse el lujo de no marcarlo.







Jones formó parte de equipos ganadores de títulos con los Celtics desde 1959 hasta 1966, una racha de ocho años sin igual en los deportes profesionales.







La única temporada en la que no ganó un campeonato fue 1966-67, y poco después, Jones, a los 34 años, se retiró.







Pero Jones permaneció en la competición, primero como entrenador de la Universidad Brandeis en las afueras de Boston y luego como asistente o entrenador en jefe en la NBA o ABA antes de regresar a los Celtics como asistente del legendario Bill Fitch en 1977.







Fitch dejó el equipo cuatro años. más tarde, y Jones lo reemplazó, heredando un grupo liderado por Bird y sus compañeros del Salón de la Fama McHale y Parish.







Tres semanas después de que Jones asumiera el mando, los Celtics hicieron un movimiento para adquirir al base Dennis Johnson, que sería clave en el resurgir del equipo de Boston.







Juntos, llegaron a las Finales de la NBA cuatro temporadas consecutivas (1984-87), ganando títulos en 1984 y 1986. El estilo de entrenamiento relajado de Jones fue criticado por algunos, pero sus jugadores lo recibieron con agrado, especialmente el gran líder del equipo, el legendario Bird, quien siempre le mostró un gran respeto como profesional y persona.







Jones dejó de entrenar a los Celtics después de la temporada de 1987, y se mudó a la oficina principal de los Celtics antes de terminar su carrera como entrenador con los SuperSonics de Seattle y los Pistons de Detroit.







Los Celtics decidieron retirarle su número 25 y fue también incluido al Salón de la Fama del Baloncesto, en la clase de 1989.







Jones, un nativo de Texas, se formó junto a Russell en la Universidad de San Francisco, ganando títulos consecutivos de la NCAA en 1955 y 1956.







El verano después del segundo título, los dos llevaron al equipo nacional de Estados Unidos a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne (Australia).







Jones también es solo uno de los siete jugadores en ganar títulos de baloncesto universitario y de la NBA, así como el oro olímpico, uniéndose a Russell, Michael Jordan, Magic Johnson, Jerry Lucas, Quinn Buckner y Clyde Lovellette.