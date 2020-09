Pelé felicita a Cristiano Ronaldo por marcar 101 goles con Portugal

"Yo pensaba que iríamos celebrar 100 goles hoy. ¡Pero fueron 101! Felicitaciones Cristiano, por cada paso adelante en tu trayectoria", escribió Pelé en su cuenta de Twitter.

Por: EFE 08:00 PM / 08/09/2020

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' felicitó este martes 8-S al delantero Cristiano Ronaldo por romper la marca de cien goles con la selección de Portugal.



Cristiano Ronaldo, de 35 años, alcanzó este martes 101 anotaciones al marcar los dos tantos que dieron la victoria a Portugal sobre Suecia en Solna, en partido de la Liga de Naciones de Europa.



"Yo pensaba que iríamos celebrar 100 goles hoy. ¡Pero fueron 101! Felicitaciones Cristiano, por cada paso adelante en tu trayectoria", escribió Pelé en su cuenta de Twitter.



CR7 dejó atrás, este 8-S a figuras del fútbol, como el propio Pelé, quien anotó 77 goles con Brasil, así como Ronaldo Nazario de Lima, que terminó su carrera con 62 goles para la Canarinha.



No es la primera vez que Pelé muestra su admiración por el crack portugués, reciente campeón en Italia con el Juventus italiano.



Con 1.283 goles y tres títulos mundiales cosechados a lo largo de su carrera, 'O rei' Pelé ya había admitido que considera a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo en la actualidad.



"Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi", expresó Pelé en una entrevista concedida hace seis meses al canal de YouTube 'Pilhado'.



De hecho, Messi se mantiene como la competencia del luso, ya que acumula 70 goles con Argentina.