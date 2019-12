Pacers sorprenden a Los Ángeles Lakers de LeBron James en la NBA

Con 26 puntos de Domantas Sabonis y un enceste decisivo en los finales de Malcolm Brogdon, los Indiana Pacers sorprendieron este martes 17 de diciembre en la NBA a Los Ángeles Lakers de LeBron James con pizarra de 105-102.

Brogdon logró una canasta con 36,4 segundos por jugar para ponerlos cerca de la victoria a los Pacers y romperle a los Lakers una racha de 14 triunfos consecutivos.

Acto seguido, Sabonis logró dos tiros libres con 10,7 segundos para el pitazo final y sellar el triunfo.

Game-highs in points and rebounds for @Dsabonis11 ��



26 pts | 10 reb | 4 ast pic.twitter.com/McjeQtCFd1