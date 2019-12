Pacers aplastaron a los Hornets para lograr su tercer triunfo consecutivo

El base suplente Aaron Holiday anotó 23 puntos, incluidos 12 en el cuarto periodo, y los Pacers de Indiana aplastaron el domingo 107-85 a los Hornets de Charlotte. Holiday se quedó a un punto de la mejor marca de su carrera, establecida el mes pasado en Brooklyn.

Los Hornets reaccionaron para reducir la ventaja de Indiana a 70-66 en el comienzo del último cuarto, antes de que Holiday y los Pacers se despegaran de nuevo en el marcador para embolsarse su tercera victoria consecutiva.

