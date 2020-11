Once jugadores del Ajax con covid-19; solo tendrá 17 para juego de Champions

En la lista de convocados que han viajado este lunes a Dinamarca no están los titulares habituales como el delantero Dusan Tadic, los centrocampistas Ryan Gravenberch y Davy Klaassen o los porteros André Onana y Maarten Stekelenburg.

Por: EFE 02:31 PM / 02/11/2020

Once jugadores del primer equipo del Ajax y del Ajax B han dado positivo por covid-19 y el entrenador Erik ten Hag solo contará con 17 futbolistas para el encuentro de Liga de Campeones de este martes 3-N contra el Midtjylland de Dinamarca.



El club de Amesterdam no ha hecho público qué jugadores están contagiados, pero en la lista de convocados que han viajado este lunes a Dinamarca no están los titulares habituales como el delantero Dusan Tadic, los centrocampistas Ryan Gravenberch y Davy Klaassen o los porteros André Onana y Maarten Stekelenburg.



El único guardameta convocado es Kjell Scherpen, que juega habitualmente en la segunda división con el Ajax B y debutará en el primer equipo este martes.



En la lista de jugadores que viajan a Dinamarca sí están los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, así como el mexicano Edson Álvarez.



El club volverá a hacer test a los jugadores que son baja y, si dan negativo, podría convocarlos a última hora para el encuentro de Dinamarca.



El Ajax va tercero en el grupo D de la Liga de Campeones con un solo punto y un mal resultado ante el Midtjylland, colista del grupo tras dos derrotas consecutivas, le complicaría la clasificación para octavos de final.



El Liverpool y el Atalanta, que encabezan el grupo con seis y cuatro puntos, respectivamente, se enfrentan este martes en el campo del equipo italiano.