Odor y Andrus perdieron la titularidad con Texas

Ambos jugadores atraviesan por una campaña de muy bajo rendimiento, por lo que el mánager de los Rangers optará por probar a peloteros jóvenes.

Por: Agencias 08:12 AM / 08/09/2020

Los venezolanos Rougned Odor y Elvis Andrus terminarán viendo más partidos desde el banco que en el terreno de juego por lo que resta de temporada.

Ambos jugadores atraviesan por una campaña de muy bajo rendimiento. Así que el mánager de los Rangers de Texas, Chris Woodward, prefiere probar a peloteros jóvenes alrededor de la segunda como el dominicano Anderson Tejeda, el cubano Andy Ibáñez y, probablemente, Isiah Kiner-Falefa.

El zuliano Odor, que no ha jugado en poco más de dos semanas por una infección ocular que lo llevó a la lista de incapacitados, ya no tendrá la prioridad para defender la segunda base cuando regrese. Luego de sus problemas ofensivos la temporada anterior, Texas había anunciado en los Entrenamientos de Primavera, que no tendría mucha paciencia con el bateador zurdo.

Antes de ser inhabilitado, Odor exhibía una línea ofensiva de .150, con tres jonrones y 10 remolcadas, en 86 apariciones legales. Mientras que Andrus terminó el fin de semana con promedio de .180 en 96 visitas al plato.

“Tenemos que poner a estos jóvenes en los juegos”, le dijo Woodward a The DallasMorning News (...) Las alineaciones serán un poco diferentes. Si los muchachos tienen buenos juegos, me gustaría darles otra oportunidad. Habrá mucho aprendizaje”.