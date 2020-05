Nueve de diez brasileños se oponen a la vuelta del fútbol, según estudio

El 26 % manifestó que solo una vacuna contra la covid-19 permitiría que el fútbol volviese con normalidad.

Por: EFE 11:18 AM / 28/05/2020

Mientras las barras organizadas concentran sus esfuerzos en la promoción de campañas de solidaridad con víctimas del coronavirus, un estudio de la Universidad Federal de Paraná, estado del sur del país, traza un escenario del fútbol: el 90 % de los hinchas se oponen a la reanudación del espectáculo.



Aunque sea sin público en las tribunas.



Según el Instituto de Investigación de Inteligencia Deportiva de la Universidad Federal de Paraná, que entrevistó telefónicamente a 3.000 hinchas, en caso de un retorno, el 36 % reclamó garantías, como la adopción de nuevos protocolos sanitarios.



El 26 % manifestó que solo una vacuna contra la covid-19 permitiría que el fútbol volviese con normalidad.



Las barras organizadas no se han pronunciado sobre el retorno del fútbol que, seguramente no tendrá público en los estadios.



Pero a pesar de la incertidumbre, los 'torcedores' se han mostrado muy activos junto a varios futbolistas en campañas solidarias para ayudar a las personas más afectadas por el cierre del comercio y de algunas actividades.



Gavioes da Fiel, la principal barra del Corinthians, con un millón de integrantes, ha perdido a doce por causa del coronavirus.



Ahora distribuyen cestas en los barrios pobres de Sao Paulo con recursos donados por varios jugadores.



Las hinchadas del Bahía, en Salvador; del Moto Clube, en Sao Luis de Maranhao: del CRB de Maceió, del Atlético Goianiense y de otros equipos de primera y segunda división también vienen organizando este tipo de actividades.



Los seguidores del Agua Santa de Diadema se han dedicado a confeccionar mascarillas.



Mientras las barras no se pronuncian y solo se movilizan con acciones sociales, algunos clubes han retomado los entrenamientos tímidamente.



El Flamengo contrarió la prohibición de la Alcaldía de Río de Janeiro.



A pesar del apoyo explícito del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para que se reanuden los torneos, no existe una señal clara para el retorno del fútbol, que se suspendió cuando se disputaban aún los torneos regionales de comienzos de temporada.



Bolsonaro, quien días atrás dijo que sin patrocinios ni transmisiones de televisión los equipos de la Segunda División iban a "quebrar" y los de primera "sufrirían", afirmó el jueves que el Ministerio de Salud apoya el retorno del fútbol, sin público, porque los jugadores se han mostrado "favorables" a reanudar los torneos.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha dado indicios de comenzar a finales de junio la Liga, que estaba inicialmente prevista para mayo. Sin embargo, no existe un plan detallado de cómo será y sobre la presencia de público.



Ciudades como la capital Brasilia, que no tiene equipos en la Primera División, se han ofrecido para albergar varios encuentros en sede única y neutral con el propósito de acortar el calendario y facilitar la logística.