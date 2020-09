No hay acuerdo: Barça dice que no negociará salida de Messi

Ni el jugador ni el club cedieron en sus posturas. El club le pidió a Jorge Messi que convenza a su hijo para que retome los entrenamientos.

Por: EFE 04:43 PM / 02/09/2020

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reunió este miércoles 2-S con Jorge Messi, padre y representante del delantero Lionel Messi, para comunicarle que el club no tiene ninguna intención de negociar la salida del astro argentino este verano.



Según ha podido saber EFE de fuentes de la entidad azulgrana, la reunión, en las instalaciones del club, ha durado aproximadamente una hora y media y, en la misma, ambas partes han mantenido la cordialidad.



En la cumbre, además de Jorge Messi, ha participado su hijo, Rodrigo Messi -mano derecha del '10' en la capital catalana- y Jorge Pecourt, abogado del despacho Cuatrescasas que asesora legalmente al jugador. Por el Barça, además de Bartomeu ha asistido Javier Bordas, directivo responsable del primer equipo de fútbol.



Aunque el deseo de Messi es que el club le dé la carta de libertad para poder fichar por otro equipo, Bartomeu ha dejado claro a su padre que el Barcelona no tienen intención de negociar su traspaso (se mantiene en que la cláusula de rescisión del jugador es de 700 millones de euros) sino ofrecerle una oferta de renovación por dos temporadas.



Por eso, el presidente le ha pedido a Jorge Messi que convenza a su hijo para que retome los entrenamientos -no se ha presentado a las tres primeras sesiones de pretemporada- y se reintegre a la disciplina de la plantilla que ahora dirige Ronald Koeman.



El club confía en que el todavía capitán del conjunto azulgrana reconsidere su postura y acepte ampliar su contrato más allá de esta temporada. De momento, no está previsto que se celebre una segunda reunión.