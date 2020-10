Neymar "es un payaso", afirma el peruano Carlos Zambrano

Agregó que Neymar "es consciente de todo lo que hizo en el campo, es un gran jugador pero buscaba la más mínima, en el área se tiró como cuatro o cinco veces para ver si le cobraban penal y al final logró su objetivo, que le cobraran dos penaltis, pero no lo eran".

Por: EFE 04:59 PM / 15/10/2020

El zaguero peruano Carlos Zambrano aseguró que el brasileño Neymar es "uno de los mejores del mundo", pero también "es un payaso", por la forma en que se comportó en el partido de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 que la Canarinha ganó a la Blanquirroja por 2-4 el pasado martes.



"Sinceramente es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, pero para mí es un payaso de verdad", declaró el zaguero del Boca Juniors argentino en el programa de televisión "La banda del Chino".



Zambrano, quien fue expulsado a los 86 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional de Lima por golpear con el brazo al delantero Richarlison, consideró que el astro del PSG francés fingió faltas hasta lograr que le cobraran dos penaltis a Brasil.



Agregó que Neymar "es consciente de todo lo que hizo en el campo, es un gran jugador pero buscaba la más mínima, en el área se tiró como cuatro o cinco veces para ver si le cobraban penal y al final logró su objetivo, que le cobraran dos penaltis, pero no lo eran".



Zambrano recordó que el delantero también le reclamó al árbitro del partido, el chileno Julio Bascuñán, que cambiara la tarjeta amarilla que le había mostrado en un primer momento por la roja.



"Es Brasil y al toque (de inmediato) fueron a mirar al VAR. Sea positiva o negativa la jugada ahí sí revisaron las imágenes porque es Brasil", señaló al indicar que Bascuñán no actuó de la misma manera cuando los peruanos le pedían que revisara las imágenes.



Zambrano también se disculpó por haber perjudicado a la selección peruana con su expulsión, pero aseguró que se trató de una jugada fortuita.



"Con un hombre menos es complicado, se nos complicaron más las cosas. Yo no estaba muy ofuscado de la jugada, simplemente quise cubrir la jugada, como está encerrado en la línea, pero lamentablemente le doy en el rostro. Igual le pedí disculpas a Richarlison porque fue sin intención y me quedé tranquilo porque sabía lo que había pasado", remarcó.



El resultado del partido, en el que los peruanos se pusieron en dos ocasiones al frente en el marcador, ha generado gran polémica en Perú, al punto que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que presentará una queja contra Bascuñán y su director deportivo, Juan Carlos Oblitas, consideró que el árbitro fue "malicioso y tendencioso".