Neymar: "No saber cuándo volver a jugar me da ansiedad, lo echo de menos"

Por: EFE 02:39 PM / 23/04/2020

Neymar, delantero del París Saint-Germain (PSG), afirmó este jueves 23-A que no saber cuándo volverá a jugar debido a la pandemia de coronavirus le produce "ansiedad" y que "echa mucho de menos" competir y a sus compañeros de vestuario.



"No saber cuándo volver da ansiedad. Echo mucho de menos jugar, competir, el ambiente del club, mis compañeros del PSG...", admitió el atacante brasileño en su página web oficial.



También dijo estar "seguro" de que la afición también "quiere ver a todos de vuelta al campo cuanto antes".



"Espero que la decisión salga lo más rápido posible", expresó.



El jugador de 28 años se encuentra confinado desde marzo en su mansión de Mangaratiba, en el estado de Río de Janeiro, donde sigue un plan de entrenamiento con su preparador físico particular, Ricardo Rosa, con el que trabaja desde hace una década.



Con motivo de la cuarentena en Río de Janeiro, así como en la mayoría de los 27 de estados de Brasil, Rosa ha tenido que crear una rutina de ejercicios específica ante esta situación excepcional.



El plan consiste en desayuno, una primera sesión de entrenamiento, descanso y, a lo largo del resto del día, trabajos lúdicos que le obligan a "gastar energía".



En algunos casos, las actividades específicas con la pelota y las más generales son dividas en dos periodos, según informaron los asesores.



'Rica', como le llama Neymar, manifestó que la mayor dificultad en este periodo ha sido precisamente la incertidumbre sobre el regreso de las competiciones, ante lo cual buscó "una gran variación de métodos, volumen e intensidad" de las actividades.

"Es necesario entender el entorno en el que vive este jugador. Existe una presión de las competiciones, por lo tanto mi rutina debe adaptarse a una en la que tampoco aplique presión", explica el preparador.





En esa nueva rutina de ejercicios, que también incluye un control de la alimentación, el exfutbolista de Santos y Barcelona cuenta con Lucas Lima, centrocampista brasileño del Palmeiras, que también se pone a punto junto con su amigo.



Ricardo Rosa destacó el físico "privilegiado" de Neymar, quien además de ser "ágil y veloz" tiene "mucha resistencia".



Neymar, que decidió volver a Brasil luego de que el PSG cancelase los entrenamientos por la crisis del coronavirus, tras la suspensión de las competiciones nacionales y europeas, posee una gran estructura para entrenarse sin salir de su urbanización.



El condominio donde tiene su mansión cuenta con un "espacio grande" para montar en bicicleta, una cancha de voleibol y gimnasio, disponible si se mantienen las normas de distanciamiento social para evitar los contagios de Covid-19.