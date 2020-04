Murió hijo mayor de George Steinbrenner, expropietario de los Yanquis

Los dos hiijos de Steinbrenner habían asumido la conducción del equipo a medida que la salud de su padre declinaba.

Por: Agencias 02:37 PM / 14/04/2020

El copropietario de los Yankees de Nueva York Hank Steinbrenner falleció este martes 14-A a los 63 años, informó el equipo de béisbol de las Grandes Ligas.

Steinbrenner "falleció en su vivienda de Clearwater (Florida) por un problema de salud de larga duración", dijo la franquicia en un comunicado.

Hijo mayor del expropietario de los Yankees George Steinbrenner, Hank asumió la copropiedad de la histórica franquicia junto a su hermano Hal en 2010, tras la muerte de su padre.

Anteriormente, ambos hermanos habían ido tomando la dirección del club desde hacía años a medida que la salud de su padre declinaba.

El equipo publicó una nota de condolencia.

Fumador empedernido y corredor de autos de miniatura, Hank había expresado su deseo de reemplazar a su padre como dueño principal. Fue el máximo portavoz de los dueños de los Yankees entre las temporadas de 2007 y 2008.

"Supongo que somos quienes cuidamos la llama", dijo en ese momento. "No es algo que particularmente disfruto hacer. Es algo que me encargaron. En algún momento, si te toca ser un líder, hay que dar el paso al frente y no esconderse en la oficina".

"Hank era un espíritu genuino y gentil que atesoraba las profundas relaciones que formaba con los más cercanos a él", dijo la familia Steinbrenner. "Fue introducido en la organización de los Yankees a una edad muy temprana, y su amor por los deportes y la competición continuó ardiendo brillantemente durante toda su vida".