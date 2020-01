Muguruza alcanza por primera vez las semifinales en el Abierto de Australia

A sus 26 años, Muguruza ha ganado dos torneos del Grand Slam (Roland-Garros 2016 y Wimbledon 2017), pero no había alcanzado las semifinales de un grande desde Roland-Garros en 2018, donde fue derrotada precisamente por Halep.

Por: AFP 08:55 AM / 29/01/2020

Garbiñe Muguruza, 32ª jugadora mundial, se clasificó este miércoles 29 por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia al derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (30ª) por 7-5 y 6-3, y le espera en esa ronda una revancha contra la rumana Simona Halep (3ª).

La tenista hispano-venezolana se encuentra en semifinales por primera vez en Melbourne después de un mal inicio del torneo, ya que perdió por 6-0 el primer set en su debut, contra una estadounidense salida de las calificaciones, Shelby Rogers, y un virus no la dejaba casi entrenar.

A sus 26 años, Muguruza ha ganado dos torneos del Grand Slam (Roland-Garros 2016 y Wimbledon 2017), pero no había alcanzado las semifinales de un grande desde Roland-Garros en 2018, donde fue derrotada precisamente por Halep.

Muguruza llegó a Australia sin ser cabeza de serie por primera vez en un torneo de Grand Slam desde 2014.

“Cuando llegué a Melbourne no me sentía en mi mejor forma. No estaba realmente pensando en si llegaría lejos o no”, señaló Muguruza.

La española reconoció que el primer set en cuartos de final contra la rusa, en el que necesitó 56 minutos, fue crucial para la victoria final, mientras que la segunda manga fue menos dura (37 minutos).

Difícil primer set

“El primer set fue muy duro, en el que tuve que jugar casi una hora. Fue una primera manga muy importante y estoy muy contenta de haberlo ganado”, comentó la jugadora española.

“Tuve que adaptarme a las circunstancias”, señaló, en referencia al sol, que le planteaba problemas en particular en el servicio. “Pero fue lo mismo para mi rival”, añadió.

Al contrario, Halep no tuvo dificultades en su partido de cuartos de final, ya que la rumana se deshizo sin dificultades de la estonia Anett Kontaveit (31ª), por 6-1, 6-1, en 53 minutos.

“He trabajado mucho durante la pretemporada y me siento mucho más fuerte en este inicio de temporada que los años precedentes”, declaró la jugadora rumana de 28 años, también exnúmero uno mundial y finalista en Melbourne en 2018.

Esa final perdida contra Caroline Wozniacki “no fue negativa del todo”, afirma Halep. “Ese partido me ayudó a ganar mis dos torneos del Grand Slam (Roland-Garros 2018 y Wimbledon 2019), y tal vez el tercero... pero todavía está lejos”, dijo la rumana.

Halep es la última jugadora en liza en no haber perdido ningún set desde el inicio del torneo, en cinco partidos.