Murió el exfutbolista Michael Robinson a los 61 años

Personaje carismático y muy querido en España, inconfundible por su genuino acento británico y sus expresiones castizas, revolucionó la forma de analizar el fútbol en televisión. Tenía cáncer.

Por: Reuters 09:00 AM / 28/04/2020

El exfutbolista inglés Michael Robinson, una de las voces más reconocibles de la información deportiva en España, murió este martes 28 de abril a los 61 años en su domicilio de Marbella después de una larga lucha contra el cáncer.

“Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado”, dijo su familia en la cuenta de Robinson en Twitter.

“Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias”, añadía en alusión a la letra del emocionante himno del Liverpool, el club inglés con el que Robinson fue campeón de Europa en 1984.

Personaje carismático y muy querido en España, inconfundible por su genuino acento británico y sus expresiones castizas, revolucionó la forma de analizar el fútbol en televisión, primero en Canal+ con su inseparable compañero de micrófono Carlos Martínez y después encabezando otros programas de radio y televisión como Acento Robinson o Informe Robinson.

Con tan solo 17 años empezó su carrera en el club inglés del Preston North End. Más tarde jugaría en clubes de la liga inglesa como el Manchester City o el Brighton, y finalmente con el Liverpool, con el que ganó la Premier, la Copa de la Liga y la Copa de Europa. Vino a España a jugar con el Osasuna en enero de 1987, pero los problemas con su rodilla lo obligaron a retirarse dos años más tarde.

“El Liverpool FC está profundamente entristecido por el fallecimiento del exjugador Michael Robinson, de 61 años”, dijo el club en un comunicado.

“Estamos consternados por el fallecimiento de Michael Robinson. Su legado siempre permanecerá entre nosotros.”, dijo por su parte el Osasuna en Twitter.

A finales de 2018, Robinson agradeció las muestras de cariño recibidas tras anunciar que padecía un cáncer de piel.

“Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’”, dijo en un tuit.

Las reacciones a su muerte en las redes sociales eran numerosas.

“Nos acompañó en miles de tardes de fútbol y nos contó historias increíbles, nos mostró la vida más allá del deporte. Gracias, Michael Robinson. Te echaremos de menos”, escribía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta oficial de Twitter.

“Nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de uno de los nuestros. Fuiste quien nos alegró siempre el deporte. Te estamos agradecidos”, decía el tenista Rafa Nadal en la misma red social.